Як надати людині домедичну допомогу у разі блювання

Як надати людині домедичну допомогу у разі блювання

Причин виникнення у людини блювання багато: від захворювання жовчовивідних шляхів до психічних захворювань.

Блювання — це раптовий викид шлункового вмісту через рот внаслідок сильних спазмів м’язів живота та грудної клітки.

МОЗ публікує інформацію, як надати домедичну допомогу людині у разі блювання.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

Читайте також: