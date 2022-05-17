Як надати людині домедичну допомогу у разі блювання

Причин виникнення у людини блювання багато: від захворювання жовчовивідних шляхів до психічних захворювань.
Блювання — це раптовий викид шлункового вмісту через рот внаслідок сильних спазмів м’язів живота та грудної клітки.
МОЗ публікує інформацію, як надати домедичну допомогу людині у разі блювання.
Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.
Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.
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