Як надати людині першу допомогу у разі підозри на інсульт

Як надати людині першу допомогу у разі підозри на інсульт

Як розпізнати симптоми інсульту.

Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, що спричинює ушкодження тканин мозку і розлади його функцій.

МОЗ публікує інформацію про ознаки інсульту, а також як надати домедичну допомогу у разі підозри на інсульт.

Пам'ятайте головне: при підозрі на інсульт у людини одразу викликайте бригаду екстреної медичної допомоги.

Серед симптомів інсульту – порушення мовлення, асиметрія обличчя, несподіване запаморочення, інтенсивний головний біль, неможливість підняти обидві руки вгору.

При перших симптомах інсульту викликайте екстрену допомогу за номером 103. До її приїзду треба:

допомогти людині лягти на рівну поверхню з припіднятою головою;

забезпечити вільне дихання - розстебнути комір, послабити краватку та ремінь;

відкрити вікно для потоку свіжого повітря;

якщо людина блює, слід повернути її голову набік і слідкувати за тим, щоб вона не захлинулася;

якщо людина перестає дихати, слід розпочати непрямий масаж серця.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

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