Як надати людині першу допомогу у разі підозри на інсульт

Як розпізнати симптоми інсульту.
Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, що спричинює ушкодження тканин мозку і розлади його функцій.
МОЗ публікує інформацію про ознаки інсульту, а також як надати домедичну допомогу у разі підозри на інсульт.
Пам'ятайте головне: при підозрі на інсульт у людини одразу викликайте бригаду екстреної медичної допомоги.
Серед симптомів інсульту – порушення мовлення, асиметрія обличчя, несподіване запаморочення, інтенсивний головний біль, неможливість підняти обидві руки вгору.
При перших симптомах інсульту викликайте екстрену допомогу за номером 103. До її приїзду треба:
- допомогти людині лягти на рівну поверхню з припіднятою головою;
- забезпечити вільне дихання - розстебнути комір, послабити краватку та ремінь;
- відкрити вікно для потоку свіжого повітря;
- якщо людина блює, слід повернути її голову набік і слідкувати за тим, щоб вона не захлинулася;
- якщо людина перестає дихати, слід розпочати непрямий масаж серця.
Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.
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