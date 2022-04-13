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Як надати першу допомогу у разі отримання фосфорних опіків - покрокова інструкція

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Як надати першу допомогу у разі отримання фосфорних опіків - покрокова інструкція

УНІАН

Російські окупанти під час війни використовують заборонену зброю.

Неодноразово було зафіксовано використання росіянами фосфорних боєприпасів проти українців, повідомляють у МОЗ.

Фосфорні боєприпаси – це зброя, яка містить білий фосфор та поширює запальну сполуку, температура горіння якої перевищує 800°C. Білий фосфор займається від контакту з повітрям, а територія його поширення може сягати кількох сотень квадратних метрів.

МОЗ / ©
МОЗ

Нагадуємо правила домедичної допомоги у разі ураження фосфорними боєприпасами. Проте у разі виникнення такої ситуації потрібно за можливості одразу викликати бригаду екстреної медичної допомоги.

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Содові розчини та загалом харчова сода не використовуються у наданні допомоги постраждалим від білого фосфору.

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