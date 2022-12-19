Як нас обманюють — чи потрібно споживати 2 літри води, 5 порцій фруктів та проходити 10 000 кроків

Чи насправді корисні 8 склянок води, 10 000 кроків і 5 порцій фруктів та овочів на день, читайте в ТСН.ua

Вчені вирішили перевірити, чи є ці "правила" рекомендаціями для здоров'я, чи звичайним маркетинговим ходом.

Вісім склянок води, 10 000 кроків, п'ять порцій фруктів та овочів на день - ми покладаємося на ці прості для запам'ятовування правила, які допомагають нам дотримуватись щоденних здорових звичок та оцінювати, наскільки ми здорові. Але наскільки ці посутлати насправді ґрунтуються на науціі, чи не є вони мильними бульбашками, які застовує марктеинг, щоб змусити нас використвуовтаи тій чи іншйи продукт, спробував розібратися News.

8 склянок або близько 2 літра води на день

Вчені з Абердинського університету розгромили цю теорію. Дослідження, в якому взяли участь понад 5,5 тисячі дорослих і дітей показує, що це далеко від правди.

Вчені зазначають, що оскільки близько половини води на день надходить разом із їжею насправді щоб поповнити водний баланс необхідно випивати 1,5-1,8 л на день чоловікам та 1,3-1,4 л жінкам.

Професор Джон Спікман з Абердинського університету, який проводив дослідження, пояснив, що початкова норма - 2 літри на день отримана через невеликий прорахунок.

Зрозуміло, що визначити точно, скільки потрібно випивати води для «здорового способу життя» складно, тому органи охорони здоров'я вважають такі показники як 8 склянок води на день все ж таки корисними для людей.

Дієтолог із Лондона Джо Треверс вважає, що насамперед потрібно уникати зневоднення. Вода виконує дуже важливу роль, вона регулює температуру тіла та переміщення по тілу водорозчинних вітамінів, покращує обсяг нашої крові. Бо якщо ви зневоднені, кров стає густішою, ліпкішою і важкою для перекачування по тілу, отже, клітини не отримують достатньо кисню. Часто люди не знають, що у них легке зневоднення, коли у них запори, головний біль, млявість до полудня або наприкінці дня.

Потрібно робити не менше 10 000 кроків на день

Вчені виявили, що рекомендація робити не менш як 10 тисяч кроків на день може бути трохи завищена для цього достатньо і 7 000 кроків. Проведене у 2021 році дослідження виявило, що у людей, які роблять 7 000 кроків на день, рівень смертності був нижчим, ніж у тих, хто робив менше кроків.

ВООЗ, рекомендує помірну добову активність тривалістю від 150 до 300 хвилин на тиждень. На жаль, і це не те саме, що й 10 000 кроків на день.

До речі, вчені підтвердили, що сам підрахунок кроків, тобто цілепокладання, збільшує ймовірність того, що ви залишатиметеся у формі. Це підтвердило дослідження осіб, які мали намір втрати свою вагу, проведене у 2016 році. Вчені виявили, що за пів року група, яка самостійно контролювала свою активність, втратила більше ваги, ніж ті, хто орієнтувався на дані фітнес-трекера.

На думку психологині Жозефіни Перрі, набагато ефективніше ніж робити 10 тисяч кроків на день буде пошук вправ, які нам подобаються. Немає наукового обґрунтування теорії про 10 000 кроків на день, крім того, що це є хорошим маркетинговим ходом. І набагато ефективнішим та кориснішим буде знайти фізичні вправи, які припадуть нам до душі.

Міфи здорового способу життя

П'ять порцій фруктів та овочів на день

Більшість із нас чула про правило п'яти, тобто близько 100 г порцій овочів та фруктів на день. Але чого вони можуть не знати, так це те, що у Великій Британії у 2003 році уряд запустив спеціальну кампанію, щоб спонукати людей збільшити споживання фруктів та овочів, звідки і виникло це правило..

Дослідження 2014 року показує, що насправді людині необхідно з'їдати близько 7 порцій фруктів та овочів на день, а не п'ять. Пізніше дослідження, в якому взяли участь понад 800 тисяч осіб показало, що хоча 7 порцій фруктів та овочів на день знижують ризик смертності, проте вони не перевищують захисного ефекту від 5 порцій. Як бачимо, всі ці цифри умовні.

Тому, за словами Треверс, у випадку з овочами та фруктами краще не зосереджуватися на цифрах, а роз'яснювати необхідність збільшення споживання фруктів та овочів.

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