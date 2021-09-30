Як не можна лікувати підвищений тиск

Як не можна "лікувати підвищений тиск" і що насправді важливо при зміні погоди

Як не можна "лікувати підвищений тиск" і що насправді важливо при зміні погоди

Як організм реагує на зміну погоди і чому наш артеріальний тиск дуже залежить від атмосферного? Про це ми запитали кардіолога Анну Солощенко і з'ясували багато цікавого і корисного.

Осінньо-зимовий період — час випробування для організму. Наші судини (артеріальний тиск) дуже залежні від погоди. Тому важливо навчитися правильно вести себе при зміні погоди і вчасно попереджати підвищення тиску.

Людський організм сам регулює зміни артеріального тиску при зміні атмосферного. Наше завдання — попередити проблему.

"При погіршенні погоди артеріальний тиск знижується, щоб наші судини не порвало на частини. Якщо прийшов фронт з підвищеним тиском, наш також підвищується. У здорових людей, без серцево-судинних захворювань, такі коливання минають непомітно. А пацієнти з серцево-судинними захворюваннями такі стрибки переносять важко ", — розповідає кардіолог Анна Солощенко.

Зміна погоди для гіпертоніків і гіпотоніків

Гіпертонія — або підвищений кров'яний тиск — серйозний патологічний стан.

Людина-гіпертонік дуже чутлива до підвищення атмосферного тиску і зміни погоди. При перепадах температури вона наражається на гіпертонічний криз — невідкладний стан, що виникає через різке підвищення артеріального тиску.

Гіпертонічний криз не має характерних цифр артеріального тиску, ці показники індивідуальні.

Гіпотонія (артеріальна гіпотензія) — це не патологія і характеризується невисокими цифрами робочого тиску. Гіпотонія не є небезпечною для здоров'я, але часто супроводжується великою кількістю неприємних симптомів, які усуваються не стільки препаратами, скільки здоровим способом життя.

Людина-гіпотонік, у якої завжди фіксується знижений тиск, при зміні погоди зі зниженим атмосферним, також відчує зниження артеріального. Самопочуття погіршиться.

Також читайте На енергії серця: кардіостимулятори зможуть працювати без батареї

Діагностувати такий стан можна лише вимірюючи тиск регулярно і особливо, якщо людина себе погано почуває при змінах погоди. Їй неодмінно потрібно звернутися до кардіолога, завести щоденник тиску і пульсу, щоб визначити — чи існує проблема поза зміни погоди.

Як потрібно і не потрібно лікувати гіпертонію і гіпотонію

Дуже важливо, щоб людина, яка реагує на зміну погоди, щодня приймала антигіпертензивні препарати в якості профілактики — щоб у важкі дні у неї накопичилася достатня концентрація препарату в організмі, і він не відреагував кризом.

Препарати від тиску не можна приймати симптоматично — лише тоді, коли організм реагує на зміну погоди головним болем, слабкістю, нудотою та іншими ознаками підвищення або зниження артеріального тиску. У таких випадках його вже дуже важко знизити — доведеться приймати підвищені дози сильнодіючих препаратів.

Але якщо все ж має місце гіпертонічний криз на тлі зміни погоди, приймати звичайні щоденні препарати, збільшуючи дозування, не можна.

При гіпертонічному кризі необхідно приймати під язик один з препаратів короткої дії, наприклад, анаприлін, каптопрес.

Як довго потрібно вести щоденник тиску, щоб виявити проблему

Оптимальний час ведення щоденника — 7-10 днів. У теплу пору року у пацієнтів з гіпертонією підвищується тиск за 5-7 діб до різкого похолодання. Таблетки від тиску, що прописує лікар, мають накопичувальний ефект. За місяць речовина починає працювати. І тоді людина перенесе будь-яку зміну погоди.

Чому одні мерзнуть, а інші ні

Коріння цього явища — в дитинстві. Тому батькам слід приділити велику увагу дитячому гардеробу і перестати кутати своїх дітей. Найчастіше маленькі самі не розуміють: холодно їм чи спекотно, але батьки, виходячи зі свого індивідуального досвіду температурних коливань, починають кутати малюків. Такі діти звичайно будуть постійно мерзнути в майбутньому.

Дуже важливо не перегрівати дитину — не надягати на нього зайву кофтинку, коли холодно мамі.

Імунітет дитини зміцніє, малюк буде рідше застужатися, та й протяги з кондиціонерами не стануть для нього загрозою. Дозвольте терморегуляції малюка сформуватися, виходячи з його особистого досвіду, щоб в майбутньому він не хворів від будь-якого подиху вітерця.

Природно, люди з гіпотонією погано переносять спеку, але таку реакцію потрібно лікувати не таблетками, а коригуванням способу життя: загартовуванням, контрастним душем, заняттями спортом.

Харчування при перепадах тиску

Якщо людина їсть багато швидких вуглеводів: солодощів, м'ясних і смажених страв, його судини будуть гірше витримувати навантаження погодою.

Включайте в свій раціон більше рослинної їжі (свіжі ягоди, овочі), морську рибу, натуральні йогурти.

Співвідношення рослинної їжі і продуктів тваринного походження у людей старше 25-35 років має бути не менше, ніж 1:3 — 100 г м'яса на 300 г салату.

Чим зігрітися на морозі

Гарячий чай на холоді призведе до розширення судин. Так, вам стане тепло, але ненадовго. Після прогулянки морозною вулицею такий напій зігріє краще. А на холоді краще грітися в русі. Коли наші м'язи працюють, вони виділяють тепло.

Врахуйте ці рекомендації, адже попереду похолодання. Займіться профілактикою стрибків тиску вже зараз.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання