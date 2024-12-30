Як не погладшати за зимові свята: важливі поради від відомого тренера

Зимові свята приносять радість, зустрічі з рідними та безліч смачних страв. Проте саме в цей час багато людей стикаються з переїданням і набором зайвої ваги. Як насолодитися святковими днями, не нашкодивши здоров’ю та фігурі?

Під час зимових свят, які зазвичай тривають від кінця листопада до середини січня, люди можуть набрати приблизно половину зайвої ваги, що накопичується за весь рік. Такий висновок зробили медики з Університету медицини та фармації імені Григоре Попа в Румунії. Про це повідомляє Medical News Today, посилаючись на результати дослідження, опублікованого в журналі Nutrients.

На своїй сторінці в Facebook відомий тренер та нутриціолог Віктор Мандзяк розповів про шість основних правил, які допоможуть вам не погладшати за зимові свята.

Будьте активними

Рух — ваш найкращий помічник у боротьбі із зайвими калоріями. Влаштуйте прогулянку, покатайтеся на санчатах, зліпіть сніговика чи зробіть зарядку вдома. Чим більше рухаєтесь, тим більше енергії витрачає організм.

Їжте лише тоді, коли справді голодні

Свята — це не привід постійно щось їсти. Перед тим як взяти ще одну порцію, запитайте себе: "Чи я справді хочу їсти?" Слухайте свій організм і їжте тільки за потреби.

Розпочинайте з легких страв

Спочатку обирайте страви з низькою калорійністю: салати з овочів, фрукти, нежирне м’ясо чи рибу. Це допоможе насититися і уникнути переїдання висококалорійними наїдками, як-от торт чи олів’є.

Спробуйте періодичне голодування

Якщо планується святкова вечеря о 19:00, спробуйте обмежити прийоми їжі протягом дня. Це дозволить уникнути перевищення калорій і водночас насолодитися святковими стравами.

Зберігайте баланс у будні дні

Свята швидко закінчуються, а будні дні — чудовий час для відновлення. Якщо під час свят ви трохи переїли, компенсуйте це меншим споживанням їжі та більшою активністю в будні. Так вдасться підтримати баланс.

Обирайте алкоголь обдумано

Не забувайте, що алкоголь також додає калорій, особливо солодкі коктейлі та десертні вина. Надавайте перевагу сухому вину чи міцним напоям, таким як горілка або коньяк, але не зловживайте.

Пам’ятайте, що свята — це про радість, тепло і спілкування. Нехай їжа буде приємним доповненням, а не головною частиною святкування. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися святами, зберігаючи здоров’я і гарну форму.

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