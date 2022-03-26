Як не занедбати своє здоров'я під час війни: поради консультантки із спортивного харчування

Як не занедбати своє здоров'я під час війни: поради консультантки із спортивного харчування

Найперше ви маєте планувати раціон з будь-яким доступом до продуктів.

"Забити на здоров'я - не варіант у жодному випадку", - пише авторка блогу про здоровий спосіб життя та їжу Spoon! Анастасія Голобородько.

Вона – кулінарний журналіст та консультант зі спортивного харчування.

Тож, що ви можете в будь-якій ситуації і якщо зберігається доступ до продуктів...

Планувати

З будь-яким доступом, планувати раціон. Якщо не наповнення, то ритмічність: повноцінний ситний сніданок (якщо вдається - не з солодким смаком та з білковими продуктами, з жирами), обід в середині дня та невелика вечеря.

"Чим менше цукру з'їсте вранці, тим більш збалансованим і зібраним будете протягом дня", - додає Анастасія Голобородько.

Пити воду

Зневоднення може загострювати почуття голоду та бажання перекушування. Якщо є доступ до води – пийте.

Якщо психологічний голод є – їжте повільну їжу, наприклад, моркву. Солодкий смак, клітковина для насичення, хрускіт, доступність. Уникайте продуктів зі штучними підсолоджувачами, вони посилюють потяг до солодкого. Обдуріть тіло, з'ївши щось кисле чи гостре замість солодкого.

Навчитися розуміти свій організм

Стрес – завжди глюкозне здирство: кортизол вивільняє глюкозу в печінці, підвищується рівень крові, коливання викликають тягу. Знання процесу та розуміння – 50% корекції.

Субпродукти та риба (заморожування, навіть консерва) – нутрітивно кращі за м'ясо. Цілісне зерно краще шліфованого і пропареного. Бобові – нормальна заміна білкових продуктів і теж тривалого насичення. Будь-які насіння і горіхи, олії – за доступністю, це важливе доповнення до будь-якої їжі.

Не допускати загострень стану

Гігієна ротової порожнини. Сіль та артеріальний тиск. Пшениця, жито, молочне та солодке загострить запалення шлунка (гастрити, виразки якщо є схильність). Квасоля, капусти і цитруси до списку вище – загострять синдром стрес-залежного подразненого кишківника. Надлишок омега-6 теж. Насамперед, виключаємо магазинні солодощі, вибілене борошно, білий хліб, рафіновані каші, підсолоджене кисломолочне, сосиски, ковбаси, соняшникову та рафіновану олію. Потім мінімізуємо солодкі перекуси, триразової їжі достатньо.

"Я розумію, що ситуація складна, різна і жоден з нас її не обирав. Доступ до будь-яких ресурсів у всіх наразі дуже відрізняється, але ми робимо максимально те що по силах", – зазначає консультантка.