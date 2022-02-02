Як не заразитися на піку поширення штаму "Омікрон": 6 питань епідеміологам

Як не заразитися на піку поширення штаму "Омікрон": 6 питань епідеміологам

Чи можна піти на вечірку без маски? Обідати у громадському місці? Подорожувати? Де безпечно, а де ні? На запитання відповідають лікарі.

Незважаючи на те, що хвиля штаму "Омікрон" досягає свого піку, а значить, незабаром піде на спад, COVID-19 все ще поширюється.

Як нещодавно заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пікові показники захворюваності на коронавірус припадуть на середину лютого.

"Омікрон" незабаром витіснить "Дельту". Світові тенденції підтверджують, що для цього потрібно до восьми тижнів розповсюдження нового варіанту", — зазначив Кузін.

Новий штам характеризується швидким розповсюдженням. Саме тому в МОЗ закликають не лише до вакцинації, а й дотримуватися карантинних заходів. Зокрема:

носити маску;

обмежити відвідування місць великого скупчення людей;

часто провітрювати приміщення;

часто мити руки із милом;

не торкатися очей, носа, рота немитими руками;

уникати обіймів, поцілунків та рукостискань.

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Що додатково рекомендують епідеміологи?

Чи безпечно обідати у громадських місцях?

Медики зазначають, що не варто ризикувати через високу хвилю заражень. "Омікроном" легко заразитися у ресторані. Особливо, якщо ви сидите надто близько до інших відвідувачів, а приміщення погано провітрюється.

Замовляйте їжу із собою.

Чи можуть повністю вакциновані люди спілкуватися без масок з огляду на Omicron?

Вакциновані люди також можуть заразитися коронавірусом. Можливо, із меншою ймовірністю, як і передати вірус іншим.

Бустерні вакцини можуть зменшити цей процес. Навіть якщо щеплена людина заразиться, її стан та одужання пройде легше.

Медики все ще радять носити маски у колі від 5-6 осіб поза домом. Правила зміняться, щойно поширеність вірусу знизиться.

Симптоми штаму "Омікрон" — МОЗ

Чи безпечно збиратися без масок на свіжому повітрі?

На відкритому повітрі не дуже безпечно перебувати без маски. Його циркуляція та вітер не є гарантією повної безпеки.

Якщо ви вигулюєте собаку або проводите час у парку з сім'єю, маску одягати необов'язково, але якщо ви влаштували вечірку з друзями на свіжому повітрі, щоб не заразитися "Омікроном", все ж таки варто надіти маску.

Чи повинні ми утримуватись від подорожей?

Подорожувати небезпечно через те, що багато людей не дотримуються маскового режиму у громадському транспорті.

Якщо ж необхідність у перельотах та поїздках перевищує ризики, дотримуйтесь карантинних заходів.

Пік заражень спаде за кілька тижнів. Чому б не почекати?

Наскільки небезпечний новий різновид коронавірусу "Стелс Омікрон"?

Попередні дані з Данії свідчать, що вакцини працюють проти нього. Хоча тривога залишається, зокрема і з приводу можливих нових варіантів, заразніших за "Омікрон".

Як убезпечити себе?

Дотримуйтесь основних принципів охорони здоров'я та допоможіть покласти край цій пандемії, де б ви не жили — зробіть щеплення або ревакцинацію якнайшвидше, особливо якщо ви живете в районі з низьким рівнем вакцинації.

Носіть маску для обличчя, утримуйтеся від подорожей, дотримуйтесь соціальної дистанції та гігієни, уникайте великих скупчень людей.