Як одна додаткова кава на день допомагає не набрати зайвої ваги: дослідження вчених

З віком кожна людина щороку починає набирати невелику кількість надлишкової ваги. Та чи може кава запобігти збільшенню маси тіла? Група вчених у своєму дослідженні підсумувала: чи призведе вживання додаткової чашки кави на день до збільшення чи зменшення маси тіла у тих, хто вживав плюс одну чашку, ніж у тих, хто не пив додаткової кави. Дослідження вчених, яке було опубліковане на ScienceDirect, виявило зв’язок між напоєм та зменшенням набору ваги. Про це написали професорка громадської охорони здоров'я і благополуччя з Університету Квінсленда Лорен Болл і дієтологиня, дослідниця і викладачка з Університету Southern Cross Емілі Берч для The Conversation.

Як проводилося дослідження – результати експерименту

Вчені згрупували дані трьох великих досліджень, які було проведено у США: двох експериментів медсестер з 1986 по 2010 рр. і з 1991 по 2015 рр., а також катамнестичного дослідження медиків з 1991 по 2014 рр.

У дослідженні медсестер взяли участь понад 230 тис. осіб, у яких досліджувалися ризики хронічних захворювань у жінок. У дослідженні медиків взяли участь понад 50 тис. чоловіків з медичною освітою, де вивчався зв’язок між харчуванням та станом здоров’я.

Учасники трьох експериментів кожні чотири роки заповнювали базову та додаткову анкети, аби оцінити результати споживання їжі та напоїв. І вчені на підставі цих даних змогли зробити висновки про зміну споживання кави та зміну ваги, про які учасники дослідження повідомляли кожні чотири роки.

У ході дослідження було виявлено, що набір ваги медсестер зменшився у середньому на 1,2 і 1, 7 кг, тоді як набір ваги медпрацівників зменшився у середньому на 0,8 кг.

Вчені виявили, що збільшення споживання несолодкої кави з кофеїном на одну чашку на день пов’язувалося зі збільшенням ваги, але на 0,12 кг менше, ніж очікували вчені. Додавання молока, вершків чи цукру на процес збільшення ваги не вплинуло.

Але додавання додаткового цукру в каву впливало на збільшення ваги на 0,09 кг більше, ніж очікували вчені. Такий результат прослідковувався у тих учасників, які були молодші і мали вищу вагу на початку дослідження.

У чому плюси та мінуси дослідження

Вчені упродовж багатьох років стежили за великою кількістю людей, тому оперували значною кількістю даних. Це додає впевненості у тому, що ймовірність результату досить велика, тому її можна застосувати до інших груп населення.

Тим не менш, є три причини бути обережними з висновками:

По-перше, ці дані є асоціативними, а не причинно-наслідковими, що значить: дослідження не доводить, що споживання кави є справжньою причиною зміни ваги.

По-друге, результати зменшення ваги були досить невеликими – 30 грамів на рік. Тому такий спосіб зменшити вагу не має суттєвого значення для тих, хто хоче тримати під контролем масу свого тіла.

По-третє. Цей аналіз не враховував кількість кофеїну у каві, яка була різною, до уваги бралася стандартна кількість.

Як можна схуднути за допомогою кави

Вчені довели, що кофеїн знижує апетит та підвищує рівень концентрації уваги. Тому кава допомагає на короткий проміжок часу зменшити відчуття голоду, відповідно, споживання додаткових калорій.

Також було визначено, що кофеїн прискорює метаболізм, змушуючи організм спалювати більше енергії під час відпочинку. Але такий спосіб не може замінити активний спосіб життя та здорове харчування.

Ще кава має сечогінний ефект, тому це може спричинити тимчасову втрату ваги через зменшення рідини в організмі. Але це втрата води, а не жиру, і маса тіла відновлюється відразу після гідратації.

Чи варто пити каву для схуднення

«Не варто збільшувати споживання кави до необґрунтованих рівнів, оскільки на зменшення ваги можуть впливати різноманітні чинники», - зазначили автори статті.

Для дорослих людей безпечна норма кофеїну на день – 400 мг, що дорівнює двом чашкам еспресо. Для розчинної кави нормою будуть чотири чашки розчинної кави і вісім чашок чаю.

Більшість дорослих можуть безпечно споживати близько 400 мг кофеїну на день. Це еквівалентно двом чашкам еспресо, чотирьом чашкам розчинної кави або восьми чашкам чаю.

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