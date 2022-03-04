Як онкопацієнти можуть отримати допомогу під час війни

Як онкопацієнти можуть отримати допомогу під час війни

Заклади охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ про медичне обслуговування за напрямом онкологія, продовжують надавати послуги.

Воєнний стан внаслідок нападу РФ ускладнив доступ пацієнтів до необхідних медичних послуг та лікарських засобів.

Тож, інформуємо стосовно надання медичних послуг пацієнтам з онкологічними захворюваннями.

Інформацію про режим роботи закладу та перелік послуг, які надає заклад, можна отримати телефоном у контактної особи закладу охорони здоров’я або у контакт-центрі НСЗУ за номером 16-77.

Перелік лікарень та номерів для телефонного зв'язку за посиланням.

Оперативну інформацію про роботу закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, яких потребують пацієнти з онкозахворюваннями, можна відстежувати на телеграм-каналах https://t.me/onkosupportua та https://t.me/athenawomenagainstcancer.

Нагадаємо, Київський міський онкологічний центр також готовий для надання фахової спеціалізованої допомоги киянам, які її потребують.

Київська клінічна лікарня № 2 продовжує лікування онкологічної патології. Неважливо, де саме людині призначили лікування, і де вона проходила попередні курси хімії.