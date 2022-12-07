Як особам з інвалідністю відновити втрачені документи МСЕК: прості поради

На період дії воєнного стану на території України значно спрощена процедура проведення медико-соціальної експертизи.
Тепер медико-соціальна експертна комісія (далі – МСЕК) здійснює свої функції за принципом екстериторіальності.
Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
Тобто, якщо особа звертається для встановлення інвалідності та не може прибути на огляд, – МСЕК може приймати таке рішення заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.
Якщо ви втратили медичні документи через бойові дії чи під час переїзду/евакуації, є кілька способів їх відновити:
Для відновлення медичної документації (результатів обстеження, лікування, проведених стаціонарних й оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій) зверніться до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування. Лікар відновить медичні документи через Електронну систему охорони здоров’я та/або проведе додаткові обстеження для продовження лікування.
Для відновлення документів, які належать особі з інвалідністю, зверніться до органу соціального захисту, який має доступ до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може надати інформацію про групу і причину раніше встановленої інвалідності.
Для відновлення інших документів або довідки МСЕК чи необхідності проходження медико-соціальної експертизи можна звернутися до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування, і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров’я підкажуть способи розв’язання проблемних питань.
Нагадуємо, всі медико-соціальні експертні комісії на підконтрольній Україні території працюють у штатному режимі та спільно з органами соціального захисту допомагають усім внутрішньо переміщеним особам у відновлені та отримані втрачених документів.
Нагадаємо, що раніше уряд змінив правила виїзду за кордон для людей з інвалідністю.
В Україні набули чинності зміни щодо супроводу осіб з інвалідністю військовозобов'язаними чоловіками.
Уряд зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують.
Читайте також:
- У яких випадках чоловікам з інвалідністю можуть відмовити у виїзді за кордон: роз'яснення ДПСУ
- Виїзд студентів іноземних вишів за кордон заборонений: повідомлення Держприкордонслужби
- За якої умови чоловіки призовного віку можуть виїздити за кордон: повідомлення ДПСУ