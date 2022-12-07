Як особам з інвалідністю відновити втрачені документи МСЕК: прості поради

Тепер медико-соціальна експертна комісія (далі – МСЕК) здійснює свої функції за принципом екстериторіальності.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.

Тобто, якщо особа звертається для встановлення інвалідності та не може прибути на огляд, – МСЕК може приймати таке рішення заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.

Якщо ви втратили медичні документи через бойові дії чи під час переїзду/евакуації, є кілька способів їх відновити:

Для відновлення медичної документації (результатів обстеження, лікування, проведених стаціонарних й оперативних втручань, а також реабілітаційних рекомендацій) зверніться до сімейного або будь-якого іншого лікаря первинної ланки за місцем перебування. Лікар відновить медичні документи через Електронну систему охорони здоров’я та/або проведе додаткові обстеження для продовження лікування.

Для відновлення документів, які належать особі з інвалідністю, зверніться до органу соціального захисту, який має доступ до Централізованого банку даних осіб з інвалідністю і може надати інформацію про групу і причину раніше встановленої інвалідності.

Для відновлення інших документів або довідки МСЕК чи необхідності проходження медико-соціальної експертизи можна звернутися до медико-соціальної експертної комісії за місцем перебування, і лікарі МСЕК спільно з лікарями закладів охорони здоров’я підкажуть способи розв’язання проблемних питань.

Нагадуємо, всі медико-соціальні експертні комісії на підконтрольній Україні території працюють у штатному режимі та спільно з органами соціального захисту допомагають усім внутрішньо переміщеним особам у відновлені та отримані втрачених документів.

Нагадаємо, що раніше уряд змінив правила виїзду за кордон для людей з інвалідністю.

В Україні набули чинності зміни щодо супроводу осіб з інвалідністю військовозобов'язаними чоловіками.

Уряд зняв обмеження щодо кількості виїздів за кордон для осіб з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують.

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