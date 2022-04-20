Як отримати безкоштовну консультацію лікарів різного профілю під час війни

На шляху до перемоги українцям важливо не забувати дбати про своє здоров'я.

В умовах війни доступ до медзакладів в ряді регіонів, на жаль, може бути обмежений. Крім того, частина українців змінили своє місце проживання, тому просто не знають, як та до якого лікаря звернутись.

МОЗ публікує список чат-ботів та Telegram-каналів, де можна безоплатно отримати консультацію лікарів різного профілю, зокрема і психологів; дізнатися про отримання терапії в регіоні, в якому мешкаєте; отримати інформацію про пункти щеплення проти COVID-19.

чат-бот для лікарів, які хочуть допомогти, та пацієнти, яким необхідна допомога @Doc2rbot

чат-бот медичних онлайн-консультацій @MedicalForUA_bot

чат-бот «Медичні закупівлі України», де можна знайти актуальну інформацію про пункти вакцинації проти COVID-19 @medpro_ukraine_bot

чат-бот для людей, які живуть з ВІЛ, з інформацією про те, де можна знайти антиретровірусну терапію в Україні або за кордоном t.me/HIV_AIDS_bot

чат-бот про алгоритми надання медичної допомоги під час військових дій https://t.me/TacticMedAid_bot

канал «Лікарі України онлайн + ветеринарія» t.me/doctorsonline103

канал «ДонорUA», на якому зібрані графіки роботи центрів крові, а також важлива інформація про донорство t.me/donorua

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