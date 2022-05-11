Як отримати безкоштовну медичну допомогу пацієнтам з онкологією, які переїхали під час війни

Як отримати безкоштовну медичну допомогу пацієнтам з онкологією, які переїхали під час війни

Попри війну більшість онкоцентрів працюють у штатному режимі. Пацієнти з онкологією можуть розраховувати на медичну допомогу в лікарнях, які продовжують працювати. Зокрема, медзаклади проводять хіміо- та радіотерапію, а також ургентні і планові операції.

Пацієнти з онкологією, які переїхали в безпечніші регіони країни, можуть отримати медичну допомогу в найближчих онкологічних центрах. Направлення – необов’язкове.

Актуальна інформація про роботу онкоцентрів по всій країні та контактні телефони для пацієнтів розміщені за посиланням.

Нагадуємо, безоплатна допомога пацієнту з онкозахворюванням в межах Програми медичних гарантій включає:

інструментальну та лабораторну діагностику;

проведення хірургічного втручання в умовах стаціонару;

проведення радіотерапії та хіміотерапії в стаціонарних та амбулаторних умовах;

лікарські засоби з Національного переліку (додатково пацієнт може безоплатно отримати ліки, що централізовано закуповуються за кошти державного бюджету за різними державними програмами) як при стаціонарному, так і при амбулаторному лікуванні;

медичний догляд, перебування та харчування під час перебування у стаціонарі в лікарні;

психологічну підтримку.

Національна служба здоров’я України продовжує оплачувати роботу кожного медичного закладу від Закарпаття до Харківщини, від Сумщини до Херсонщини.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.