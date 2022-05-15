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Як отримати безкоштовну медичну допомогу в Словаччині

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Як отримати безкоштовну медичну допомогу в Словаччині

Фото: Associated Press

Тимчасово переміщені українці в Словаччині мають право на безоплатну медичну допомогу. 

Варто пам'ятати, що перелік доступних безоплатних послуг у Словаччині залежить від статусу людини, яка на них претендує.

МОЗ надав вичерпну інформацію, як отримати медичну допомогу в Словаччині та які преференції мають українці, які отримали статус тимчасово переміщених осіб на території цієї країни.

Також надаємо контакти та посилання, які можуть бути корисними:

  • заклади охорони здоров'я по всій Словаччині;
  • лінія охорони здоров’я для українців: +421-221-025-075;
  • загальна медична страхова компанія: 0-850-003-003;
  • для загальних питань (оператори говорять українською): +421-513-816-111 / +421-259-765-111;
  • швидка медична консультація українською мовою: +421-221-025-075 або на сайті;
  • допомога онкологічним хворим від громадського об’єднання «Лімфом»: lymfom.sk;
  • інфолінія для хворих на ВІЛ та туберкульоз: +421-907-923-122
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Також нагадаємо, що контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.

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