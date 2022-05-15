Як отримати безкоштовну медичну допомогу в Словаччині

Тимчасово переміщені українці в Словаччині мають право на безоплатну медичну допомогу.
Варто пам'ятати, що перелік доступних безоплатних послуг у Словаччині залежить від статусу людини, яка на них претендує.
МОЗ надав вичерпну інформацію, як отримати медичну допомогу в Словаччині та які преференції мають українці, які отримали статус тимчасово переміщених осіб на території цієї країни.
Також надаємо контакти та посилання, які можуть бути корисними:
- заклади охорони здоров'я по всій Словаччині;
- лінія охорони здоров’я для українців: +421-221-025-075;
- загальна медична страхова компанія: 0-850-003-003;
- для загальних питань (оператори говорять українською): +421-513-816-111 / +421-259-765-111;
- швидка медична консультація українською мовою: +421-221-025-075 або на сайті;
- допомога онкологічним хворим від громадського об’єднання «Лімфом»: lymfom.sk;
- інфолінія для хворих на ВІЛ та туберкульоз: +421-907-923-122
Також нагадаємо, що контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.
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