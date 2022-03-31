Як отримати дані про щеплення біженцям і переселенцям

Як отримати дані про щеплення біженцям і переселенцям

Дехто не має на новому місці медичної документації, відтак не може підтвердити вакцинальний статус свій та дітей.

МОЗ публікує рекомендації для біженців і переселенців, як отримати дані про проведені щеплення.

Наразі багато людей вимушені змінювати місце проживання. Дехто не має на новому місці медичної документації, відтак не може підтвердити вакцинальний статус свій та дітей.

МОЗ спільно з ЦГЗ розробило рекомендації щодо отримання даних про проведену вакцинацію внутрішньо переміщеними особами та людям, які виїхали за кордон через початок повномасштабної війни РФ проти України.

Нагадаємо, тут можна побачити сам календар вакцинації і звіритися з ним.