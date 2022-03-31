Як отримати дані про щеплення біженцям і переселенцям

Дехто не має на новому місці медичної документації, відтак не може підтвердити вакцинальний статус свій та дітей.
МОЗ публікує рекомендації для біженців і переселенців, як отримати дані про проведені щеплення.
Наразі багато людей вимушені змінювати місце проживання. Дехто не має на новому місці медичної документації, відтак не може підтвердити вакцинальний статус свій та дітей.
МОЗ спільно з ЦГЗ розробило рекомендації щодо отримання даних про проведену вакцинацію внутрішньо переміщеними особами та людям, які виїхали за кордон через початок повномасштабної війни РФ проти України.
Нагадаємо, тут можна побачити сам календар вакцинації і звіритися з ним.
- Перевірте, коли та яке щеплення робили дитині востаннє. Якщо маєте сумніви - зверніться до сімейного лікаря, щоб розібратися з цією важливою інформацією. Також розкажіть лікарю, які з обов’язкових щеплень ваша дитина пропустили, і разом складіть план дій. Якщо маєте форму 063/о (карту профілактичних щеплень) – покажіть лікарю її.
- Навіть якщо ваша родина була змушена переїхати в інший населений пункт - гарантується доступ до медичної допомоги для переміщених осіб, у тому числі - і планова вакцинація. Потрібно звернутись до найближчого медичного закладу, який надає первинну медичну допомогу. Підказати номер телефону та адресу найближчого закладу первинки зможе контакт-центр НСЗУ. Телефонуйте за номером 16-77 у робочі дні з 9 до 18.00. З міркувань безпеки дашборди на сайті НСЗУ наразі відключені.