Як отримати електронний рецепт на «Доступні ліки» та інсулін пацієнту без декларації

Як отримати електронний рецепт на «Доступні ліки» та інсулін пацієнту без декларації

Тепер лікар первинки зможе виписати електронний рецепт на «Доступні ліки» та інсулін пацієнту без декларації.

Як повідомляє МОЗ, Це означає, що українці, які переїхали в безпечніше місце і які не мають зв’язку зі своїм лікарем, з яким укладена декларація, можуть продовжити отримувати необхідні ліки безоплатно або з доплатою. Для цього необхідно звернутися до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра у найближчий центр надання первинної медичної допомоги. Укладати заново декларацію не потрібно. Такі зміни діятимуть під час воєнного стану.

Тобто лікар первинки відтепер без декларації може виписати електронний рецепт на ліки проти бронхіальної астми, діабету ІІ типу, серцево-судинних захворюваннь. Також лікар випише рецепт на ліки при нецукровому діабеті та інсулін, якщо раніше пацієнт отримав план лікування у ендокринолога.

Нагадаємо, що з початку війни, лікарі первинки, до яких зверталися пацієнти без декларації, могли виписати лише паперовий рецепт навіть за можливості створити е-рецепт. Тепер, якщо лікар має доступ до електронної системи охорони здоров’я – він створить електронний рецепт, і його номер та код підтвердження надійде на телефон пацієнту. Якщо доступу до електронної системи охорони здоров’я немає – лікар випише паперовий рецепт, на якому поставить свій підпис та печатку.

Також нагадуємо, що лікар, з яким у пацієнта підписана декларація, може виписати рецепт по телефону. Номер рецепту та код-підтвердження надійде пацієнту на телефон.

Щоб отримати “Доступні ліки” зверніться в найближчу аптеку, яка має договір з НСЗУ. Знайти аптеку можна за допомогою “Електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів”. Або зверніться до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Перед тим як йти в аптеку радимо зателефонувати і уточнити, чи є у наявності потрібний вам препарат. Можна також попросити працівників аптеки зарезервувати його для вас. Телефони аптек також є на дашборді у таблиці.

Нагадаємо, під час лікування в стаціонарі призначене лікарем ультразвукове дослідження роблять безоплатно. Як і решта необхідних обстежень, ультразвукове дослідження входить до відповідного пакету послуг. Тож зробити обстеження можна відразу в тій самій лікарні, де лікується пацієнт.

Контакт-центр НСЗУ продовжує працювати. За номером 16-77 можна отримати інформацію щодо надання медичної допомоги та роботи медичної системи під час воєнного стану, повідомляє МОЗ.