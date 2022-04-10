Як отримати лікарняний під час війни: роз'яснення МОЗ

Який порядок оформлення листів непрацездатності під час війни, як отримати лікарняні виплати в матеріалі ТСН.ua

Як оформити лікарняний під час війни

Порядок формування листків непрацездатності не змінився, зазначає МОЗ.

У разі якщо ви захворіли потрібно звернутися за медичною допомогою до лікуючого лікаря. Останній відповідно факту захворювання формує в електронній системі відповідний медичний висновок. Як зазначає МОЗ, саме лікуючий лікар зобов'язаний формувати такі медичні висновки.

Важливо. Для отримання листка непрацездатності не обов’язково окремо звертатися до лікаря первинної медичної допомоги. Якщо медичну допомогу надав лікар-спеціаліст, він же і формує листок непрацездатності. Так само для отримання лікарняного не обов’язково подавати декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Після формування лікуючим лікарем медичного висновку останній спрямовується до Електронного реєстру листків непрацездатності (ЕРЛН). У разі якщо ви є застрахованою особою (ви, або ваш роботодавець сплачує відповідні внески) та включені до Реєстру застрахованих осіб - в ЕРЛН буде сформований листок непрацездатності, який буде доступним вам та вашому роботодавцю.

Якщо ви не є застрахованою особою, листки непрацездатності не формуються. Єдиним документом, що підтвердить факт вашої тимчасової непрацездатності буде медичний висновок лікаря.

Якщо у лікаря, який вас лікує не має технічної можливості сформувати медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я, він може відкрити листок непрацездатності у паперовій формі.

Як отримати виплати за лікарняним листом під час війни?

Виплати за листками непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах повинні бути опрацьовані роботодавцем у встановленому порядку. Зверніть увагу, якщо ваше підприємство розташоване на території, де бойові дії не ведуться, а отже відсутні перепони для формування заяви-розрахунку, роботодавець має призначити вам допомогу у визначені терміни попри воєнний стан. Але навіть якщо роботодавець не може опрацювати документи та подати заяву-розрахунок за місцем розташування через бойові дії виплати можна отримати.

Для отримання виплат безпосередньо від Фонду соціального страхування України необхідно звернутися до будь-якого зручного для вас відділення Фонду та надати наступні документи:

номер е-лікарняного або за його відустності паперовий листок непрацездатності;

копії 1-4, 11-16 сторінок паспорта, за його відустнгості копії інших документів, що посвідчують особу;

довідку про присвоєння РНОКПП (реєстраційного номера картки платника податків).

Якщо є пільги подаються документи, що підтверджують на них право, довідку про розмір заробітної плати, інше. За наявності може бути надана довідка взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи.

Кошти нараховуються на особисту банківську картку або на спеціально відкритий поточний рахунок. Відстежувати стан фінансування можна у телеграм-каналі Фонду соціального страхування України.

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