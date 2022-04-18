А що робити, якщо немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний? На це та інші питання відповіли у МОЗ.
У МОЗ відповіли на найпоширеніші питання про оформлення лікарняного листа під час війни.
Щоб отримати лікарняний в умовах воєнного стану потрібно
- звернутися за медичною допомогою до лікуючого лікаря. У разі наявності об’єктивних підстав медик сформує відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я.
Не потрібно окремо звертатися до лікаря первинної медичної допомоги, якщо медичну допомогу надавав лікар вузької спеціалізації, або заключати для цього декларацію із сімейним лікарем.
- Оформлений лікарем медичний висновок направляється до електронного реєстру листків непрацездатності.
- Якщо ви не застраховані, листки непрацездатності в електронному реєстрі не формуються. А документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є медичний висновок, сформований лікарем.
Що робити, якщо немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний
Лікар може відкрити вам лікарняний у паперовій формі.
Як отримати лікарняний внутрішньо переміщеним особам
Якщо ви змушені були переїхати в інше місце, можете звернутися до будь-якого лікаря первинки і отримати допомогу та за потреби оформити лікарняний лист.
Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що в Полтавській, Тернопільській та Рівненській областях розпочалися візити лікарів до місць проживання переміщених осіб та розповіли, які послуги вони надають.
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