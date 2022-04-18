А що робити, якщо немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний? На це та інші питання відповіли у МОЗ.

У МОЗ відповіли на найпоширеніші питання про оформлення лікарняного листа під час війни.

Щоб отримати лікарняний в умовах воєнного стану потрібно

звернутися за медичною допомогою до лікуючого лікаря. У разі наявності об’єктивних підстав медик сформує відповідний медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я.

Не потрібно окремо звертатися до лікаря первинної медичної допомоги, якщо медичну допомогу надавав лікар вузької спеціалізації, або заключати для цього декларацію із сімейним лікарем.

Оформлений лікарем медичний висновок направляється до електронного реєстру листків непрацездатності.

Якщо ви не застраховані, листки непрацездатності в електронному реєстрі не формуються. А документом, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності, є медичний висновок, сформований лікарем.

Що робити, якщо немає технічної можливості сформувати електронний лікарняний

Лікар може відкрити вам лікарняний у паперовій формі.

Як отримати лікарняний внутрішньо переміщеним особам

Якщо ви змушені були переїхати в інше місце, можете звернутися до будь-якого лікаря первинки і отримати допомогу та за потреби оформити лікарняний лист.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що в Полтавській, Тернопільській та Рівненській областях розпочалися візити лікарів до місць проживання переміщених осіб та розповіли, які послуги вони надають.

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