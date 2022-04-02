Як отримати медичну допомогу у сімейного лікаря, терапевта або педіатра у воєнний час: роз'яснення НСЗУ

Як отримати медичну допомогу у сімейного лікаря, терапевта або педіатра у воєнний час: роз'яснення НСЗУ

Через повномасштабні воєнні дій в Україні система охорони здоров'я була змушена адаптуватись до нових реалій.

Під час воєнних дій правила надання первинної медичної допомоги були змінені, щоб кожен українець міг потрапити до лікаря, незалежно від місця перебування та укладеної декларації.

Як і раніше точкою входу до більшості медичних послуг є сімейний лікар, передають в НСЗУ Національній службі здоров'я України.

Незалежно від того, чи переїхали ви в інший населений пункт, радимо у будь-якому разі тримати зв’язок з вашим сімейним лікарем, якщо це можливо.

При можливості з’ясуйте у свого лікаря найзручніший спосіб зв’язку - телефон, месенджер або пошта. Пам’ятайте, що навіть дистанційно ваш лікар може допомогти у вирішенні багатьох питань, пов’язаних із здоров’ям, наприклад, виписати електронний рецепт на “Доступні ліки” чи інсулін, створити електронне направлення, проконсультувати. У разі відсутності технічної можливості виписувати електронні направлення та рецепти, їх можна отримати у паперовій формі.

На період дії воєнного стану паперовий рецепт на “Доступні ліки” від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та діабету сімейний лікар зможе виписати пацієнту навіть без декларації.

Доступ до медичної допомоги для переміщених осіб. Деякі медичні послуги отримати дистанційно неможливо. Наприклад, зробити планове щеплення або встановити причину різкого погіршення стану, коли звертатись до екстреної допомоги ще зарано, але потрібно встановити діагноз та отримати план лікування. В такому разі потрібно звернутись до найближчого медичного закладу, який надає первинну медичну допомогу. Підказати номер телефону та адресу найближчого закладу первинки зможе контакт-центр НСЗУ. Телефонуйте за номером 16-77 у робочі дні з 9 до 18.00. З міркувань безпеки дашборди на сайті НСЗУ наразі відключені.

Укладати нову декларацію не потрібно. Під час воєнних дій лікарі первинної медичної допомоги мають вести облік переміщених пацієнтів за спеціально визначеною формою. У формі зазначаються прізвище, ім'я та по батькові пацієнта, дата народження, ліки, які приймає пацієнт із зазначенням дозування, а також дані про сімейного лікаря, з яким укладена декларація.

У лікаря, який надає первинну медичну допомогу можна отримати такі послуги:

Динамічне спостереження за станом здоров'я, діагностику та лікування захворювань, консультації щодо здорового способу життя;

Базові тести та аналізи (загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, рівень глюкози у крові, загальний аналіз холестерину, тести на вагітність, ВІЛ, вірусні гепатити, COVID-19, тропонін);

Направлення до лікарів вузької спеціалізації чи на обстеження;

Паліативну допомогу;

Рецепти на “Доступні ліки”, а також інсулін, якщо це повторний рецепт;

Щеплення відповідно до календаря вакцинації.

Під час воєнних дій важливо зробити щеплення проти правця. Адже захворювання може розвинутися через травмування шкіри та поранення, ризик яких є високим в умовах воєнного стану. Для дорослих інтервал між ревакцинаціями становить 10 років. Тож перевірте дату останнього щеплення у себе та своїх рідних та своєчасно подбайте про вакцинацію. Це безоплатно.

Нагадуємо, що аптечні заклади України зобов’язані приймати і електронні, і паперові рецепти на лікарські засоби, зокрема – на препарати з програми «Доступні ліки» та інсуліни.

Важливу інформацію для тих, хто отримує медикаменти за програмою «‎Доступні ліки», повідомили у МОЗ.

Для простішого доступу пацієнтів до життєво необхідних ліків у порядок реалізації програми внесено ряд змін. Зі змінами можна ознайомитись вище, в інфографіці.