Як передаються ВІЛ та СНІД - пройдіть короткий тест на зання фактів про вірус імунодефіциту людини

Як передаються ВІЛ та СНІД - пройдіть короткий тест на зання фактів про вірус імунодефіциту людини

1 грудня – Всесвітній День боротьби зі СНІДом.

Поодинокі випадки, що були зареєстровані 40 років тому (тоді повідомили про п'ять випадків пневмоцистної пневмонії та 28 випадків саркоми Капоші), ВІЛ-інфекція та СНІД стали сьогодні серйозною проблемою для всього людства. Україна, на жаль, не є винятком.

Пройдіть наш тест на знання фактів про ВІЛ.

Чим відрізняються ВІЛ та СНІД

ВІЛ – це вірус імунодефіциту людини. Потрапляючи до організму людини, вын послаблює імунну систему, нападаючи на певні клітини, покликані боротися з інфекціями.

СНІД – це синдром набутого імунодефіциту. Він є останньою, симптоматичною стадією ВІЛ-інфекції, коли організм уже не може чинити опір жодним захворюванням.

Прояви ВІЛ-інфекції залежить від стадії процесу. Протягом перших тижнів після інфікування ВІЛ у людей може не виникати жодних симптомів або розвинутися стан, схожий на грип, що включає головний біль, лихоманку, біль у горлі (також можуть з'являтися висипання).

У міру того, як ВІЛ-інфекція поступово послаблює імунну систему, у людей виникають нові симптоми. Зокрема, відзначається зниження маси тіла, погіршення самопочуття, слабкість, збільшення лімфатичних вузлів, діарея, поява лихоманки (характерний перманентний субфебрилітет), кашель. Також спостерігається ураження нервової системи. Надалі у ВІЛ-інфікованих людей розвиваються опортуністичні інфекції (наприклад, кандидоз стравоходу, токсоплазмоз, криптококоз), аутоімунні та онкологічні захворювання (лімфома, саркома Капоші), приєднується туберкульоз.

Вирізняють такі стадії ВІЛ-інфекції:

стадія – початкова (гостра) ВІЛ-інфекція; стадія - персистуюча генералізована лімфаденопатія; стадія - пре-СНІД (СНІД-асоційований комплекс); стадія - СНІД.

Що робити при позитивному результаті тесту на ВІЛ

За підозри на зараження ВІЛ необхідно звернутися до лікаря. Вчасно розпочате лікування суттєво покращує прогноз щодо тривалості життя. Також пацієнту потрібно суворо дотримуватися рекомендацій лікаря щодо попередження поширення цієї інфекції.

Лікування ВІЛ та СНІД

Лікування ВІЛ-інфікованих людей включає постійний контроль імунного статусу, профілактику та терапію вторинних інфекцій, що виникають, а також контроль над розвитком новоутворень (пухлин). Зазвичай ВІЛ-інфіковані люди потребують психологічної допомоги та соціальної адаптації.

Що таке антиретровірусна терапія

При ВІЛ-інфекції пацієнту проводиться антиретровірусна терапія, яка включає застосування спеціальних противірусних препаратів, комплексний прийом яких допомагає загальмувати розмноження вірусу, подальше ураження імунної системи та розвиток опортуністичних захворювань.

Антиретровірусна терапія включає комбінацію двох або трьох препаратів і зазвичай проводиться протягом усього життя. Успіх її безпосередньо залежить від суворого дотримання рекомендацій: регулярного своєчасного прийому лікарських препаратів у призначених дозах, дотримання запропонованого режиму та дотримання дієти.



Крім антиретровірусної терапії пацієнту обов'язково проводиться лікування супутніх захворювань та симптоматична терапія. При опортуністичних інфекціях лікування проводиться відповідно до правил терапії, ефективної проти збудника, що викликав їх: використовуються протигрибкові, антибактеріальні, противірусні засоби.

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