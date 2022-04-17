Як переконати людей старшого віку евакуюватись

Що робити, якщо ваші батьки, бабусі та дідусі відмовляються евакуюватися, переїхати в більш безпечне місце під час війни. Як переконати стареньких родичів евакуюватися- у матеріалі ТСН.ua

З проблемою як вмовити родичів похилого віку залишити свої домівки, напевно, стикався кожний під час війни. Психолог Юлія Павлова дає наступні рекомендації та поради як це зробити найменш болісно для людей похилого віку.

Знайдіть раціональні пояснення евакуації

Розкажіть, куди збираєтесь переїхати та чому, покажіть це місце, поясніть, що при першій можливості обов'язково повернетесь до дому. І навіть, якщо щось буде зруйноване, допоможете відбудувати.

Обов'язково розкажіть, що за квартирою, будинком, які полишаєте, будуть наглядати сусіди чи родичі, які не виїжджають. Поясніть, що є куди їхати та що тимчасове житло з нормальними умовами.

Боріться зі страхом - складіть план на дорогу, на майбутнє

Складіть детальний план - збору речей, переїзду, перебування на новому місці. Складіть основний і запасний плани. Людина повинна розуміти, куди вона їде і що там робитиме. Дізнайтеся про захист людей похилого віку у регіоні або країні, до якої зібралися їхати, поділиться цією інформацією.

Працюйте з запереченнями

Слухайте, які причини наводить людина, коли обґрунтовує свій страх перед дорогою. Аргументуйте з досвіду інших, з власного досвіду.

Акцентуйте на найціннішому

Наголошуйте, що у випадку переїзду вони будуть разом із сім'єю, що дітям і онукам їхня присутність дуже потрібна. Покажіть сімейні фото, згадайте щасливі моменти.

Обгрунтуйте причина від'їзду необхідністю допомоги

Делікатно попросіть допомоги доглядати дітей на новому місці, в приготування їжі тощо з огляду на те, що людині важливо і що вона звикла робити вдома.

Не загрожуйте, не звинувачуйте, продумайте як і що будете говорити. Не тисніть, пояснюйте, повертайтесь до обговорення через деякий час.

Якщо людина погодилась допоможіть зібрати речі

Продумайте, розкажіть як речі, одяг взяти з собою, перевірте наявність ліків, документів. Дозвольте рідній людині взяти дорогу серцю річ - чи то фото, книгу, пам'ятку. Під час евакуації літня людина може загубитися, дістати поранення, розгубитися, перелякатися та про все забути.Тому покладіть в особисті речі контакти, за якими можна з вами зв’язатися, записанний перелік хвороб та потрібних для їх лікування ліків.

Розмовляйте в дорозі

Запитуйте частіше, що хоче людина. Часто люди в такому віці соромляться сказати, що хочуть в туалет та не хочуть зайвий раз турбувати проханнями про їжу, воду, інше. Якщо є така можливість, робіть часті зупинки. Розмовляйте про щось хороше, не згадуйте війну, згадуйте радісні події, хороші моменти з життя, плануйте майбутнє.