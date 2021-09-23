Як перестати мерзнути: 7 продуктів, щоб зігрітися і не набрати зайву вагу

Як перестати мерзнути: 7 продуктів, щоб зігрітися і не набрати зайву вагу

Про це ми спитали дієтологиню Олену Плахотнюк і з'ясували багато цікавого і корисного. Розповідаємо, які продукти потрібно їсти, щоб зігрітися.

Осінньо-зимовий період - час випробування для організму. А карантин, що змушує сидіти вдома - ще й для сили волі. Нам не вистачає сонця, денного світла і тепла. Особливо тепла.

Тож як за допомогою дієти чи зміни раціону можна адаптувати організм дорослого і дитини до зміни температур? Можливо, є окремі продукти, що впливають на сосудисту систему організму і допомагають йому пристосовуватися? І взагалі, як перестати мерзнути і набирати зайві кілограми?

"Їжа, на яку організм витрачає більше часу на травлення, допомагає підвищити температуру тіла й адаптувати організм до погодних змін. Варто обирати продукти харчування, які багаті на вміст корисних жирів, білків і вуглеводів", - говорить наш консультант Олена Плахотнюк.

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Банани

Вони мають високий вміст вітамінів групи В і магнію, які є важливими для злагодженого функціонування щитоподібної залози та наднирників, що допомагають регулювати температуру тіла.

Краще вживати фрукти у першій половині дня, щоби не набрати зайвого. Через високий вміст крохмалю і цукру середній банан прирівнюється до 30-40% допустиму добову норму солодкого.

Цільнозернові крупи

Крупи є джерелом клітковини, яка позитивно впливає на рівень холестерину і дає відчуття насиченості.

Гречка - відмінний дієтичний продукт: мінімум жирів, а в 100 грамах продукту міститься 313 ккал. Гречана крупа стимулює перистальтику кишечника, допомагає знизити холестерин і ризик розвитку гіпертонії.

Вівсяна крупа з неочищених зерен і висівок, а також цільнозерновий овес містять вітаміни А, В, Е, калій, магній, цинк і бета-глюкан, що очищає кров від надлишкового холестерину і служить імуномодулятором.

Уникайте додавати цукор під час готування. Краще в готову кашу покласти трохи сухофруктів чи свіжих фруктів, небагато меду.

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Червоне м'ясо

Баранина, яловичина є відмінним джерелом заліза, мінерала який допомагає переносити кисень в організмі.

Особи з низьким рівнем феритину (білковий комплекс, що виконує роль основного внутрішньоклітинного депо заліза в людини) схильні до швидкого замерзання, часто мають холодні кінцівки рук та ніг.

Натуральна кава

1-2 філіжанки на день у першій половині дня допоможе вам бути у формі. Кофеїн має здатність підвищувати метаболізм людини, а отже, відповідно, і температуру тіла.

Коренеплоди

Рослинна їжа, багата на вітамін А та С, сприяє виробленню енергії у людини.

Наприклад, лише однієї редьки середніх розмірів достатньо для того, щоб змусити організувати суточну норму вітаміни С. Вона зміцнює стінки судин, сприяє нормальному функціонуванню кровеносної системи, зменшує ризик кішечних захворювань.

А морква багата бета-каротином, який, потрапляючи в організм, перетворюється на вітамін А. Морква - відмінний продукт для зміцнення імунітету.

Перманентно холодні руки і ноги найчастіше свідчать про проблеми з судинами - кров просто не встигає забезпечувати теплом весь організм відразу. А тим часом в картоплі міститься така корисна речовина як калій, що значно покращує кровообіг і допомагає не замерзнути навіть у найлютіший мороз. Але будьте уважні - картопля продукт калорійний, так що зловживати їм зовсім не слід. Віддавайте перевагу вареному або запеченого овочу. А ще краще замінюйте картоплю на більш корисний і дієтичний батат.

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Гарячий імбирний чай

Цей напій відомий своєю здатністю покращувати здоров'я ШКТ та стимулювати термогенез (відчуття теплоти зсередини).

Імбир - багате джерело вітаміну С, найпотужнішого природного антиоксиданту та стимулятора імунітету. У холодну пору року це особливо актуально, адже ймовірність захворіти збільшується в рази. Імбир захищає організм від вірусів і стимулює вироблення імуноглобуліну, а алкалоїд гингерол в складі кореня має антибактеріальну дію.

Чиста вода

Рідина допомагає організму регулювати внутрішню температуру тіла, контролюючи температуру, не даючи сильно перегріватися або охолоджуватися. Вода також нормалізує обмінні процеси в живому організмі, виводить шлаки та токсини, стимулює роботу мозку і підвищує еластичність судин.

Тож гарного настрою і тепла вам восени. Додавайте ці продукти до свого раціону і будьте здорові!

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