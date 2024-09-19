Як перетворити звичайну каву на супернапій: корисні добавки не лише для смаку, а й здоров'я

Як пити каву не лише для задоволення, але й для здоров'я

Ті, хто любить каву, та споживає її постійно, знайомий з різноманітними лайфгаками, які дозволяють зробити каву більш насиченою та запашною.

Як зробити каву смачнішою

Щоб повністю розкрити смак напою, заварювати каву потрібно при температурі 94 градуси. Саме за такої температури виділяються всі ароматичні речовини.

Багато хто додає до кави трохи какао, що робить смак кави більш насиченим та трохи шоколадним.

Якщо додати до кави дрібку солі — гіркота кави трохи зменшиться, а притаманний даній виду кави її власний смак посилиться.

Гіркий темний шоколад натертий на тертці здатний покращити смак будь-якої кави, роблячи її неймовірно запашною.

Щоб зробити каву не лише смачнішою, але й ціннішою, додаємо до кави такі корисні добавки.

Корисні добавки до кави

Кориця для здоров'я серця

Кориця — чудова пряність не тільки для гарного настрою. Вона містить багато сполук з захисними властивостями та має одну з найвищих антиоксидантних властивостей серед спецій. Вживання кориці здатне зменшити ризик розвитку ракових захворювань, а також зміцнити імунну систему.

Кориця – одна із найкорисніших спецій для здоров'я серця.

Куркума для гарного травлення

Дрібка куркуми до кави — не лише надасть особливого пікантного смаку, а збагатить її таким цінною сполукою як куркумін, що володіє потужними антиоксидантними та протизапальними властивостями. Цей антиоксидант підтримує детоксикацію печінки та покращує травлення.

Імбир від нудоти, м'язових болів, для хорошого обміну речовин

Посипати імбирним порошком каву - це допомогти організмові боротися з багатьма недугами. Імбир допомагає зменшити шкідливий холестерин, покращує травлення, посилює імунітет, полегшує біль у горлі та багато іншого

Грибний порошок для міцного імунітету

Порошкоподібні гриби мають низку переваг для нашого здоров'я, вони мають противірусні, протизапальні та імуностимулюючі властивості, забезпечують нас такими необхідними антиоксидантами.

У нас це, напевно, ще не звично, але грибний порошок можна додавати в каву, коктейлі, заварювати чай і т.д. Який грибний порошок додати в каву - питання вибору. Грибний порошок можна придбати в магазинах органічних продуктів та продуктів здорового харчування

До речі зараз стає все більше популярною новомодна кава з грибами, що захоплює світ. Серед "бонусів" такої кави — менший вміст кофеїну та корисні властивості грибів, що дозволяють знизити стрес і покращити імунітет. Якщо ви думаєте, що смак цього напою — це грибний відвар з кавовим запахом або кава, в яку кинули ложку смажених печериць, це не так. На смак ви п'єте звичайну каву, яка не віддає грибами, який має більш “гладкий” смак та ледь відчутний горіховий присмак. Китайці протягом тисячоліть використовують кавово-грибний порошок як стимулятор пам'яті та енергії, який здатний ще й боротися зі стресом, а також зі старінням.

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