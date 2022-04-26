Як дізнатися, чи яйце свіже: домашні методи

Перевірені способи - як визначити чи свіже куряче яйце у матеріалі ТСН.ua

Зберігати яйця можна при кімнатній температурі до 7 днів, в холодильнику - до 45. Перевірити, чи можна використовувати яйця чи потрібно вже їх викидати, можна різними способами.

Визначити свіжість яєць можна по зовнішньому вигляду, для цього його потрібно розбити. Свіжі яйця тримають форму, білок не розповзається, тримається навколо жовтка. Жовток світло-жовтого кольору має форму півсфери. Чим "старше" яйце, тим воно темніше, з часом білок синіє, в ньому проявляються частинки червоного або коричневого кольору.

як визначити свіжість яєць

Зорієнтуватися по запаху . Тухле яйце навіть не розбите має характерний неприємний запах.

. Тухле яйце навіть не розбите має характерний неприємний запах. Подивитися яйце на світло . Якщо на світлі через шкарлупку яйця проступають темні плями – його можна викидати.

. Якщо на світлі через шкарлупку яйця проступають темні плями – його можна викидати. Покрутити яйце на рівній поверхні - протухле обернеться довкола своєї осі більше разі ніж свіже.

- протухле обернеться довкола своєї осі більше разі ніж свіже. Піднести яйце до вуха і потрусити . Якщо всередині щось бовтається - яйце не дуже свіже, а якщо хлюпається, булькає - не придатне для споживання.

. Якщо всередині щось бовтається - яйце не дуже свіже, а якщо хлюпається, булькає - не придатне для споживання. Покласти яйце в чашу з холодною водою. Свіже яйце повинно опуститися га дно і лягти на бік. Якщо потоне і зафіксується вертикально - не першої свіжості, але ще придатне для споживання. А от якщо яйце спливло, без жалю викидайте його.

перевірити свіжість яєць у воді

Нарешті зверніть увагу на дату терміну придатності яєць на пакуванні. Іноді яйця можна використовувати протягом деякого часу після закінчення терміну придатності, якщо вони зберігалися в правильних умовах, але перед цим потрібно перевірити їх наведеними вище способами. Яйця термін придатності яких закінчився деякий час можуть бути використані, але за умов ретельного приготування та дотримання відповідної температури приготування.

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