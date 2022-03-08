Як пережити кризу та зберегти спокій: психологи ДСНС надали рекомендації

Як допомогти під час агресії.
Психологи ДСНС надали поради щодо життя у кризу та зберігання спокою під час війни. Зокрема, вони розповіли, що робити у випадку агресії та панічної атаки.
Як допомогти під час агресії
- за можливості зведіть до мінімуму кількість людей поряд,
- дайте людині можливість вивільнити емоції,
- якщо це доречно – доручіть людині роботу, пов’язану з великим фізичним навантаженням,
- демонструйте доброзичливість,
- намагайтеся розрядити ситуацію смішними коментарями або діями.
Як допомогти людині при панічній атаці
- попросіть людину сісти, опустити голову й упертися ногами в підлогу,
- попросіть зосередитися на диханні й дихати повільно.
Нагадаємо, якщо у вас купа страхів, згадайте про те, як же ви хочете жити, і наповніть своє тіло, душу і голову позитивними емоціями. Незабаром все скінчиться однозначно нашою перемогою. А поки що нам потрібно бути одне з одним добрішими, ближчими та допомагати усім, як можемо", — пише лікарка Толстікова.