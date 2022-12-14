Як пережити свята, якщо у вас високий рівень холестерину – найкращі поради

Контролювати рівень холестерину може бути важко під час святкових частувань.

Людям з високим рівнем холестерину медики рекомендують контролювати рівень холестерину під час сезону улюблених страв.

Якщо не приділяти проблемі увагу, високий рівень холестерину може збільшити ризик серцевих захворювань та інсульту. Щороку понад 100 тисяч українців, третина з яких молодше 65 років, стають жертвами інсульту.

Обмежте споживання сиру

Уникайте великих сирних тарілок.

"У сирі багато насичених жирів, які можуть підвищити рівень холестерину", — каже американська лікарка Ліза Янг.

За її словами, сир має високу калорійність і може легко призвести до збільшення ваги, якщо їсти занадто багато.

Фахівці Американської кардіологічна асоціації рекомендують споживати приблизно 6% щоденних калорій із насичених жирів, що становить приблизно 13 г.

Такі сири, як пармезан, брі та чеддер, мають вищий вміст насичених жирів, тому лікарі рекомендують обмежити споживання цих сортів.

Менше алкоголю

Занадто багато алкоголю може підвищити рівень холестерину в крові, а надмірна його кількість сприяє надходженню непотрібних калорій. Якщо ви збираєтеся випити на святковій вечірці, дотримуйтесь режиму; одна порція напою на ніч — для жінок і дві — для чоловіків.

Перекушуйте горіхами під час вечірки

Медики стверджують, що горіхи допомагають знизити рівень холестерину, тому це може бути чудовою закускою на вечірці.

Дослідження показали, що горіхи дозволяють знизити рівень холестерину ЛПНЩ, а також тригліцеридів, масу тіла, ІМТ і артеріальний тиск (за деяких обставин).

Кешью, зокрема, може допомогти підвищити рівень ЛПВЩ (або "хорошого") холестерину та знизити рівень артеріального тиску.

Більше овочів

Овочі містять багато клітковини та антиоксидантів, і вони можуть допомогти знизити рівень холестерину. Ба більше, вони досить низькокалорійні, і ви можете насолоджуватися щедрою порцією, не турбуючись про збільшення ваги. Дотримуватися здорової ваги є одним із корисних способів зниження рівня холестерину ЛПНЩ.

Додамо, що лише дві ложки перед сном допоможуть знизити рівень цукру в крові.

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