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Як підтримати дитину, якщо її рідні зазнали поранення на війні: конкретні поради

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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42
Час на прочитання
2 хв
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Як підтримати дитину, якщо її рідні зазнали поранення на війні: конкретні поради

Фото: Associated Press

Коли рідна людина отримує поранення, у дитини виникає багато тривог і запитань.

Якщо замовчувати тему, то дитина залишатиметься зі своїми домислами наодинці. Ось що радять у цьому випадку фахівці Центр здоров'я та розвитку "Коло сім'ї".

Про це пише Міністерство охорони здоров'я України. 

5 порад батькам:

  • Обговорюйте з дитиною, що відбулося, але не кажіть напівправду.

Шукайте слова, щоб пояснити прогноз щодо подальшого перебігу лікування. Навіть якщо ситуація непередбачувана, дитині буде набагато легше, якщо цей шлях вона пройде не сама.

  • Залучайте її до піклування про людину.

Турботу можна проявити дзвінками, малюнками, відвіданням у лікарні. З любов’ю будь-які рани загоюються швидше. Але перед тим, як дитина зустрінеться із пораненим, поясніть, що вона побачить. Якщо після візиту виникнуть запитання, обговоріть те, що непокоїть.

  • Пояснюйте дитині, що рани бувають «невидимими».

Пережиті травматичні події проявляються в емоційній площині, а отже дитина може відчувати, що рідна людина змінилася. Тож треба пояснити у зрозумілий для неї спосіб, що у людини зараз на душі.

  • Допомагайте адаптуватися до змін.

Після поранення рідної людини життя сім’ї може сильно змінитися, але дитина має знати, що про її потреби не забули. Шукайте підтримки у рідних, друзів, в освітньому закладі.

  • Ідіть вперед з надією та світлом любові.

Коли ніч найтемніша, зорі є найяснішими. Вони показують нам дорогу і дають надію. Коли виникають труднощі, помічайте добро, любов, відвагу наших захисників, єдність. Обирайте шлях любові – до дітей, до себе, до родини. Разом легше долати будь-які випробування.

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