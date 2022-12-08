Як підтримати дитину, якщо її рідні зазнали поранення на війні: конкретні поради

Коли рідна людина отримує поранення, у дитини виникає багато тривог і запитань.

Якщо замовчувати тему, то дитина залишатиметься зі своїми домислами наодинці. Ось що радять у цьому випадку фахівці Центр здоров'я та розвитку "Коло сім'ї".

Про це пише Міністерство охорони здоров'я України.

5 порад батькам:

Обговорюйте з дитиною, що відбулося, але не кажіть напівправду.

Шукайте слова, щоб пояснити прогноз щодо подальшого перебігу лікування. Навіть якщо ситуація непередбачувана, дитині буде набагато легше, якщо цей шлях вона пройде не сама.

Залучайте її до піклування про людину.

Турботу можна проявити дзвінками, малюнками, відвіданням у лікарні. З любов’ю будь-які рани загоюються швидше. Але перед тим, як дитина зустрінеться із пораненим, поясніть, що вона побачить. Якщо після візиту виникнуть запитання, обговоріть те, що непокоїть.

Пояснюйте дитині, що рани бувають «невидимими».

Пережиті травматичні події проявляються в емоційній площині, а отже дитина може відчувати, що рідна людина змінилася. Тож треба пояснити у зрозумілий для неї спосіб, що у людини зараз на душі.

Допомагайте адаптуватися до змін.

Після поранення рідної людини життя сім’ї може сильно змінитися, але дитина має знати, що про її потреби не забули. Шукайте підтримки у рідних, друзів, в освітньому закладі.

Ідіть вперед з надією та світлом любові.

Коли ніч найтемніша, зорі є найяснішими. Вони показують нам дорогу і дають надію. Коли виникають труднощі, помічайте добро, любов, відвагу наших захисників, єдність. Обирайте шлях любові – до дітей, до себе, до родини. Разом легше долати будь-які випробування.

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Як підтримати людей

Наші захисники та захисниці повертаються з фронту та приносять війну додому. Раніше ми писали про те, як підтримати того, кого любиш.

До того ж йшлося про те, як діяти після звільнення з окупації та полону і як підтримати близьких.

Також підтримати людину, яка зазнала зґвалтування, може бути дуже важко. Головне, слід пам’ятати чого не варто робити та говорити в такій ситуації. Зібрали для вас відповідні поради.

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