Як підтримати дитину, якщо її рідні зазнали поранення на війні: конкретні поради

Коли рідна людина отримує поранення, у дитини виникає багато тривог і запитань.
Якщо замовчувати тему, то дитина залишатиметься зі своїми домислами наодинці. Ось що радять у цьому випадку фахівці Центр здоров'я та розвитку "Коло сім'ї".
Про це пише Міністерство охорони здоров'я України.
5 порад батькам:
- Обговорюйте з дитиною, що відбулося, але не кажіть напівправду.
Шукайте слова, щоб пояснити прогноз щодо подальшого перебігу лікування. Навіть якщо ситуація непередбачувана, дитині буде набагато легше, якщо цей шлях вона пройде не сама.
- Залучайте її до піклування про людину.
Турботу можна проявити дзвінками, малюнками, відвіданням у лікарні. З любов’ю будь-які рани загоюються швидше. Але перед тим, як дитина зустрінеться із пораненим, поясніть, що вона побачить. Якщо після візиту виникнуть запитання, обговоріть те, що непокоїть.
- Пояснюйте дитині, що рани бувають «невидимими».
Пережиті травматичні події проявляються в емоційній площині, а отже дитина може відчувати, що рідна людина змінилася. Тож треба пояснити у зрозумілий для неї спосіб, що у людини зараз на душі.
- Допомагайте адаптуватися до змін.
Після поранення рідної людини життя сім’ї може сильно змінитися, але дитина має знати, що про її потреби не забули. Шукайте підтримки у рідних, друзів, в освітньому закладі.
- Ідіть вперед з надією та світлом любові.
Коли ніч найтемніша, зорі є найяснішими. Вони показують нам дорогу і дають надію. Коли виникають труднощі, помічайте добро, любов, відвагу наших захисників, єдність. Обирайте шлях любові – до дітей, до себе, до родини. Разом легше долати будь-які випробування.
Як підтримати людей
Наші захисники та захисниці повертаються з фронту та приносять війну додому. Раніше ми писали про те, як підтримати того, кого любиш.
До того ж йшлося про те, як діяти після звільнення з окупації та полону і як підтримати близьких.
Також підтримати людину, яка зазнала зґвалтування, може бути дуже важко. Головне, слід пам’ятати чого не варто робити та говорити в такій ситуації. Зібрали для вас відповідні поради.
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