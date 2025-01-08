Як підтримати людину словами, коли хтось помер: фрази, які на думку психологів, краще не говорити

Фрази, яких краще не говорити людині в скорботі

Коли близька людина переживає втрату, ми часто опиняємося в складній ситуації: хочеться допомогти, але страх сказати чи зробити щось неправильне стримує. Переживання втрати — це глибоко особистий досвід, який у кожної людини відбувається по-своєму, і важливо знайти правильні слова та уникати фраз, на жаль досить популярних для таких ситуацій, які можуть лише поглибити ситуацію.

Фрази, яких слід уникати в розмові з людиною у скорботі

Деякі висловлювання, навіть сказані з добрими намірами, можуть завдати шкоди людині в скорботі. Підтримка людини, яка переживає втрату, вимагає особливої делікатності та розуміння. Деякі фрази, навіть сказані з найкращими намірами, можуть завдати більше шкоди, ніж користі. Психолог Марк Треверс радить уникати клішованих фраз на кшталт:

«Він/вона зараз у кращому світі». Така фраза може знецінити почуття втрати та створити враження, що горе не має сенсу. Такі висловлювання можуть здаватися втішними, але часто сприймаються як кліше, що не враховують унікальність болю втрати. Дослідження показують, що близько 60% людей, які переживають горе, вважають такі фрази марними

«Час лікує всі рани» . Це може здатися банальністю, яка ігнорує реальні почуття людини. Ця фраза може знецінювати поточні переживання людини, створюючи враження, що її біль тимчасовий і незначний.

«Тримайся» або «Пора рухатися далі». Такі слова чинять тиск на людину і можуть змусити її приховувати свої справжні емоції.

"Я думав/думала, ти будеш більш засмучений/засмучена." Такі коментарі базуються на стереотипних уявленнях про стадії горя і можуть тиснути на людину, змушуючи її відповідати певним очікуванням.

"Пройшов рік, пора рухатися далі." Кожен переживає втрату по-своєму, і встановлення часових рамок для горя, на думку психологів, є недоречним та може посилити страждання.

Як правильно підтримати людину словами в скорботі

Натомість, варто використовувати висловлювання, які визнають біль людини і підтримують її емоції:

Я не уявляю, що ти відчуваєш, але я тут, щоб тебе вислухати" : Це показує готовність бути поруч та підтримувати без осуду.

: Це показує готовність бути поруч та підтримувати без осуду. "Твої почуття абсолютно нормальні, і ти можеш сумувати стільки, скільки потрібно" : Це дає людині простір для переживання своїх емоцій без тиску.

"Я тут, щоб допомогти тобі в будь-який момент": Пропозиція конкретної допомоги може бути дуже цінною

Пропозиція допомоги. Скажіть: "Я не уявляю, що ти відчуваєш, але готовий/готова вислухати, якщо це тобі потрібно." Це створює простір для вираження емоцій без страху осуду.

Пам'ятайте, що найкраща підтримка полягає у вашій присутності, готовності слухати та розумінні унікальності переживань кожної людини.

Окрім слів, важливими є й дії.

Будьте присутніми - іноді просто бути поруч, навіть у тиші, може бути найкращою підтримкою. Не обов'язково говорити багато — іноді достатньо простої присутності. Сидіть поруч, слухайте, якщо людина хоче поділитися своїми почуттями, і не намагайтеся «виправити» ситуацію. Тиша також може бути дуже цінною.

Допоможіть з повсякденними справами - пропозиція допомогти з домашніми обов'язками або іншими завданнями може зняти частину навантаження з людини в скорботі. Пропозиція допомогти з покупками, приготуванням їжі чи прибиранням може стати великою підмогою. Головне — не просто запитувати: «Чим тобі допомогти?», а пропонувати конкретні варіанти: «Я можу принести обід» або «Давай я погуляю з твоїм собакою». Горе може паралізувати, і навіть найпростіші завдання здаються нездійсненними.

Підтримуйте регулярний контакт. Люди в скорботі часто відчувають себе ізольованими. Регулярні дзвінки, повідомлення чи візити допоможуть їм зрозуміти, що вони не залишені наодинці зі своїм болем. Проте важливо бути делікатним і не нав'язуватися.

Читайте також: