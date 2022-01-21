Як підвищити імунітет і покращити самопочуття під час хвороби за допомогою харчування

Як підвищити імунітет і покращити самопочуття під час хвороби за допомогою харчування

Ось кілька продуктів та страв, які полегшать стан під час хвороби.

Під час хвороби чи занепаду сил навіть найкорисніші страви не вилікують вас. Проте є серйозні наукові докази,що підтверджують: певні продукти можуть допомогти імунній системі та покращити самопочуття, коли наш організм бореться з інфекцією.

Важливо зазначити, що хоча продукти можуть допомогти покращити самопочуття вашого організму, у разі COVID-19 вакцинація та ревакцинація є найкращими способами подолати основні симптоми вірусу. Лікарі та медичні працівники рекомендують ліки у разі певних захворювань, а продукти харчування є лише додатковим бонусом у зменшенні симптомів, які змушують ваше тіло відчувати себе знесиленим.

Отже, які види їжі можуть допомогти підвищити імунітет і покращити самопочуття, коли ваш організм не в змозі?

Ось кілька продуктів та страв, які полегшать стан під час хвороби. А для отримання більш корисних порад щодо подолання COVID-19 ознайомтеся з алгоритмом захисту від "Омікрону".

Курячий суп

«Куряче м'ясо є хорошим джерелом вітаміну B6, який необхідний для здорової імунної функції», — кажуть лікарі.

Згідно з дослідженням, опублікованим в Journal of Immunology Research, дефіцит вітаміну В6 пов’язаний із ослабленням імунної системи, що робить його важливим мікроелементом для здоров’я. За даними Міністерства сільського господарства США, пісні курячі грудки відомі як один із найкращих продуктів для вмісту вітаміну B6, який містить до 30% вашої добової норми лише в одній тарілці.

Ще одним додатковим бонусом курячого супу є тепла рідина, яка заспокоює біль у горлі, що є основним симптомом, який багато хто відчуває при застуді.

Вживання теплої рідини, як-от суп, може допомогти заспокоїти біль у горлі.

Свіжий імбирний чай з медом

Тепла чашка супу – не єдина заспокійлива рідина для болю в горлі. Заспокійливий чай з медом містить чимало інгредієнтів, які допомагають підняти імунітет та усунути симптоми сезонної хвороби.

Імбир допомагає зменшити запалення та полегшує нудоту, яка може бути симптомом COVID-19 та інших вірусних захворювань.

Згідно з оглядом в Nutrients, поряд зі зменшенням запалення та полегшенням нудоти, імбир допомагає при розладах шлунково-кишкового тракту, болі, метаболічному синдромі та інших симптомах.

Трохи меду у чаї — спосіб заспокоїти біль у горлі.

Перець чилі

Перець чилі у стравах, які ви вже їсте, також може допомогти при хворобі.

Капсаїцин в гострому перці, як-от перець чилі, прочистить дихальні шляхи під час хвороби — полегшить стан при закладенні носа та пазух.

Попередні дослідження також показали, як капсаїцин може викликати протизапальну дію.

Капсаїцин — це хімічна сполука, яка міститься в перці чилі. Ви також можете отримати користь від цієї сполуки, використовуючи кайєнський перець у своїх рецептах.

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Часник

Поряд з перцем чилі, часник є ще однією актуальною добавкою до їжі, яка може допомогти зміцнити імунітет.

Часник стимулює імунні клітини і може допомогти в боротьбі з інфекцією.

В огляді, опублікованому в Journal of Immunology Research, зроблено висновок, що часник модулює секрецію цитокінів — реакцію клітин в організмі, яка може допомогти при травмах та інфекціях, а це означає, що вживання часнику може працювати як протизапальний засіб і покращувати вашу імунну систему.

Ви можете просто додати часник до своїх улюблених заспокійливих страв, коли захворієте, наприклад, до миски макаронів або супу.

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