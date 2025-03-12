Як після схуднення знову не набрати втрачені кілограми

Для деяких утримати вагу і не набрати її знову буває набагато складніше, ніж її скинути. До найпоширеніших причин повернення зайвої ваги можна віднести занадто строгу дієту, брак позитивних емоцій і постійний стрес.

Дослідження показують, що люди на дуже низькокалорійній дієті відновлюють від 26% до 121% втраченої ваги вже за п'ять років.

Як не набрати кілограми після дієти

Правило №1

Не переїдайте та стежте за розмірами своїх порцій. Особливо важливо знати, скільки можна з’їсти улюбленого смаколика. Шматочок торта не завдасть великої шкоди, якщо ви знаєте, коли, в яких кількостях і з якими продуктами його з’їсти.

Правило №2

Вода бере участь у всіх біохімічних реакціях в організмі. Вона впливає на швидкість обмінних процесів, зокрема й на процеси схуднення. Якщо ми не вживаємо воду в достатній кількості – дуже важко підтримувати хорошу форму. Пийте воду в розрахунку 30 мл на 1 кг ідеальної ваги тіла.

Напої можуть впливати на вагу навіть більше, ніж їжа. Наш організм сприймає каву з молоком як окремий прийом їжі. Дуже шкідливі для фігури солодкі сиропи чи вершки.

До цього списку також входять також пакетовані соки (краще з’їж цілий фрукт), молоко та солодкі газовані напої.

Правило №3

Після 15:00 метаболізм вуглеводів в організмі сповільнюється, з цієї причини вуглеводи краще вмістити в першу половину дня. Після 15:00 намагайтеся не їсти солодке і борошняне, каші і пасту, крохмалисті овочі, а також продукти, що підвищують інсулін: молоко і сирники, червоне м'ясо.

Правило №4

Фізична активність є найбільш важливим фактором для утримання ваги. Найкращою фізичною активністю для підтримки втрати ваги є та, яку ви любите робити найбільше.

Раніше ми писали про те, скільки кроків треба робити на день, щоб позбутися жиру на животі.Більше про це читайте у новині.

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