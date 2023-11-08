Як пити каву, щоб отримати від неї максимум користі: вся справа в дозуванні

Яка максимальна доза кави на день, чим корисна кава, як краще пити каву для користі

Про каву пишуть багато, дехто пропонує час від часу проводити "детокс", дехто - відмовитись від напою назавжди, тому що кава "вимиває" кальцій, зневоднює організм, подразнює натщесерце шлунок та кишківник та навіть провокує рак.

Проте, попри все це люди продовжують пити каву.

Чи можна пити каву та як її пити, щоб вона не лише насолоджувала, а й була корисную, роз'яснила дієтологиня Оксана Скиталінська

Як бадьорить кава

Всі знають, що кава бадьорить, як з максимальною користю використати цю властивість кави?

Кава містить тисячі біологічно активних речовин, серед яких відомий кофеїн, завдяки якому власне ми та відчуваємо бадьорість та енергію.

Через 45 хвилин після того, як ми випили каву майже 90% кофеїну потрапляє в кров, Відчуття бадьорості та енергії, яке виникає внаслідок дії кофеїну триває до 4,5 годин, потім кофеїн виводиться з організму і на зміну йому приходить легка втома. Особливо це стосується споживання кави у другій половині дня.

Як пояснює дієтологиня, це відбувається через те, що кофеїн діє на нейрони певним чином - він прикріплюється до рецепторів на їхній поверхні, їх називають аденозиновими. Протягом дня в клітинах виробляється речовина під назвою аденозин. Виробляється вона з молекули АТФ (аденозинтрифосфат), яка є енергетичною валютою організму.

Коли ми працюємо, коли працює наш мозок, від молекул АТФ, які знаходяться в нейронах, поступово відриваються три молекули фосфату і залишаються молекули аденозину. Кожна відірвана молекула фосфату — це порція енергії для білків, які виконують різну роботу. Збільшується кількість аденозину - ми відчуваємо втому і сонливість, що є сигналом для організму, що потрібно перепочити.

Але замість того, щоб поновити запаси АТФ, набратися справжньої енергії, ми випиваємо ще чашку міцної кави. Молекули кофеїну блокують аденозин та витісняють його з рецепторів; приблизно вже через 5 хв, як вони потрапили в кров, і перепочити нейронам не вдається. Внаслідок цього нейрони активуються, ми знову бадьорі та можемо працювати.і

Якщо ми п'ємо каву щодня і багато, з часом можемо стати нечутливими до кофеїну та до кави. Це стан, коли на поверхні клітин починають утворюватися нові аденозинові рецептори й на них «сідають» молекули аденозину, всупереч кофеїну.

Скільки кави потрібно пити для максимальної користі

Такою нечутливістю організм намагається захищати себе від надмірної стимуляції і відпочивати. Людина збільшує кількість випитої кави, але відчуття бадьорості немає, навпаки, швидше втомлюється. І знову по колу, щоб прийти в тонус, потрібно все більше і більше кави, і все більше часу на відновлення організму.

Тому, справа в дозуванні - максимальна кількість кави спожитої за день не повинна перевищувати 300 мг в день. Більше - це вже ризик перевтоми та серцево-судинних проблем.

Щоб позбавитися кофеїнової залежності, кількість спожитих чашок кави потрібно зменшити й зробити це поступово.

Потрібно мати на увазі, що кава на різних людей діє по-різному. - одні більш чутливі, інші — менш до кофеїну. .

Користь кави

Отже, кава корисна, якщо пити її в привальній дозі.

Позитивно впливає на роботу печінки та імунну систему.

Зменшує ризик хвороб серця (знижує рівень прозапального білка інтерлейкіна-1-бета) і запалення взагалі, покращує стан і роботу судин.

Зменшує імовірність діабету 2 типу, раку печінки, простати, деяких видів раку молочної залози.

Може знижувати ризик нейродегенеративних захворювань, зокрема, хвороби Альцгеймера.

Кава зменшує ризик запалення, не лише тонізує мозок, але і захищає його. Взагалі, є дані, що ті, хто п’є помірно каву, живуть довше.

Яка кака корисніша - заварна чи еспресо

Переважно у фільтрованій, "заварній каві, каві по-турецьки крім кофеїну та поліфенолів містяться ще такі речовини як кафестол та кахвеол. Ці речовини, особливо, кафестол, діючи на певні рецептори, порушує регуляцію синтезу холестерину. Якщо таку «турецьку» заварну каву пити часто, то це може суттєво порушити холестериновий обмін. Але той же кафестол знижує ризик діабету та має протиракові властивості. Тому інколи можна пити і заварну каву.

Як правильно пити каву

Пти каву потрібно 2-3 рази в день, бажано в першій половині дня. У другій половині дня для бадьорості краще випити неміцного зеленого чаю.

Коли відчуваєте втому і є така можливість, краще поспати, і зробити це до 15-тої години.

І не споживати каву на ніч.

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