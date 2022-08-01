Як по вухах визначити ризик серцевого нападу: фото ознаки

Згідно з інформацією Британського кардіологічного фонду у Великій Британії серцеві хвороби викликають близько 160 000 смертей щороку, тобто смерть від наслідків цієї хвороби настає кожні три хвилини. Тому так важливо приділяти увагу не тільки лікуванню хвороби, але і її профілактиці.

Серцевий напад виникає через раптове припинення припливу крові до серця. Ознаки хвороби серця можуть виявлятися в різних місцях тіла. На хворобу може вказувати особливий вигляд вух, точніше мочки вуха, повідомляє видання Express Daily з посиланням на лікарів.

Особлива складка на вусі, яка вказує на серцевий напад, відома як "ознака Франка". Так вона названа на честь людини, яка першою помітила цю складку - лікаря Сандера Франка.

Франк вперше звернув увагу, що у пацієнтів із болем у грудях та закупоркою коронарних артерійна на вухах є діагональна складка мочки. Ця діагональна складка мочки вуха і стала відомою як ознака Франка.

Проведені дослідження показали, що ця складка пов'язана, зокрема, із втратою еластину та еластичних волокон, процесом, який ушкоджує кровоносні судини у людей з ішемічною хворобою серця, тобто із підвищеним ризиком серцевих захворювань .

Серед найбільш поширених симптомів серцево-судинних захворювань про які потрібно пам'ятати:

болючі, неприємні відчуття в області грудної клітини,

задишка,

набряклість,

запаморочення та/чи головний біль,

порушення серцебиття, перебої у роботі серця,

підвищена стомлюваність організму.

Хворобу набагато легше вилікувати на ранніх стадіях, тому не варто чекати почастішання симптомів і небезпечних ускладнень, краще зразу звернутися до лікаря.

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