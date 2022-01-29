Як подолати тривожність: у новому дослідженні показали спосіб

Навіть ті, хто відчуває хронічну тривогу, повідомили про значне поліпшення самопочуття.

Ми живемо за невизначених часів. Згідно з опитуванням 2019 року, кожна п'ята доросла людина вважає, що живе з невиявленим тривожним розладом.

Багато хто звинувачує сучасні технології та спосіб життя у високому рівні тривожності. Важко розслабитися та відпочити, коли останні новини, робоча електронна пошта та нескінченний потік повідомлень у соціальних мережах — лише у кількох кліках 24/7. При цьому цілком ймовірно, що деякі люди быльше схильні до занепокоєння і тривожних розладів, ніж інші. Наприклад, у дослідженні, що це доводить, додають: соціальна тривожність може бути генетичною.

Хоч би яка була причина, будь-хто, хто стикався з сильною тривогою, погодиться, що це проблема, яку варто вирішити. Тривога може зробити навіть найпростіші завдання схожими на сходження на Еверест. На жаль, боротьба із тривогою може бути проблемою. Один дослідницький проект, опублікований в «Журналі афективних розладів», насправді виявив, що багато людей, які живуть із хронічною тривожністю, схильні ставати більш напруженими та тривожними, коли пробують методи релаксації, такі як медитація чи йога.

Позитивним моментом є те, що нове дослідження, проведене в Гетеборзькому університеті в Швеції і опубліковане в «Журналі афективних розладів», свідчить про те, що існує цілком природний і ефективний спосіб боротьби з тривогою — навіть для тих, хто живе з хронічним тривожним розладом.

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Фізичні вправи допомагають боротися із тривогою

Автори дослідження зі Швеції зібрали групу дорослих людей із діагностованим тривожним розладом. Після тримісячного експериментального періоду, протягом якого частині учасників доручили регулярно займатися фізичними вправами, результати виявилися більш ніж переконливими.

Ті, хто регулярно займався фізичними вправами, повідомляли про значне зниження тривожних почуттів і пов’язаних з ними симптомів тривоги. Навіть ті, хто жив із хронічною тривогою близько десяти років, повідомили про значне полегшення психологічного стану.

Важливо! Вам не обов’язково тренуватися годинами поспіль, щоб трохи полегшити занепокоєння.

Загалом у цій роботі взяли участь 286 учасників, причому близько половини прожили з тривогою принаймні повне десятиліття. Більшість (70%) були жінки, а середній вік становив 39 років. Випробуваних випадковим чином розділили на три експериментальні групи.

Одній групі доручили тренуватися інтенсивно тричі на тиждень протягом 12 тижнів, а іншій — помірно тренуватися за тим же графіком.

Третя група служила контрольною групою, і їй дали лише додаткові рекомендації щодо того, як часто тренуватися.

Обидві групи вправ відвідували тритижневі 60-хвилинні сеанси вправ під керівництвом фізіотерапевта. Тренування були не лише кількома стрибками. На кожному занятті розглядалися як кардіотренування, так і силові.

Кожне тренування починалося з розминки, за яким слідували 45 хвилин кругового тренування на 12 станціях. Після цього кожен сеанс закінчувався вправами на розтяжку.

Більша інтенсивність — більше полегшення

Хоча обидва різновиди вправ до кінця тримісячного періоду призводили до зменшення тривожних почуттів серед учасників, інтенсивні фізичні вправи виявилися більш корисними.

У тих, хто займався вправами з нижчим рівнем інтенсивності, їхні шанси на полегшення тривоги зросли в 3,62 рази. З іншого боку, більш інтенсивні тренування мали кращі шанси (коефіцієнт 4,88).

Більшості сьогоднішніх пацієнтів із тривогою або призначають ліки, або зараховують до когнітивно-поведінкової терапії (КПТ). Проблема полягає в тому, що такі препарати не працюють для всіх однаково і часто мають побічні ефекти. Тим часом більшість курсів КПТ сьогодні мають довгі листи очікування для нових пацієнтів.

Фізичні вправи не обов’язково є 100% ліками від усіх тривожних почуттів, але вони є цілком природним, легким у застосуванні на шляху до полегшення тривоги.