Як покращити обмін речовин в організмі – нове дослідження

Це не має нічого спільного з дієтою та фізичними вправами.

Якщо ви намагалися скинути кілька кілограмів, але ні дієта, ні фізичні вправи не допомогли, у новому дослідженні, опублікованому в журналі Diabetologia, знайшли вихід.

З метою вивчити стан 14 чоловіків та жінок з надмірною вагою віком від 40 до 75 років, дослідники помістили їх у спеціальну закриту камеру, де вимірювалася частота дихання протягом 40 годин. Цей вимір дозволив їм визначити такі фактори, як швидкість і час спалювання калорій під час неспання та сну.

Період розбили на дві окремі сесії залежно від дії світла. Один імітував природне світло: яскравий день і тьмяний вечір, а інший змінював цю послідовність. На обох сеансах учасники перебували у темряві вночі та регулярно харчувалися, підтримуючи постійний вміст калорій та макронутрієнтів.

Зразки крові брали перед сніданком та вечерею, потім з 30-хвилинними інтервалами протягом чотирьох годин після обох прийомів їжі для визначення рівнів тригліцеридів, інсуліну, мелатоніну та глюкози. (Всі вони відіграють участь в обміні речовин.)

Результати експерименту

Дослідження показало, що проведення часу при яскравому світлі призвело до зниження рівня глюкози в крові перед вечерею порівняно з тим, щоб провести день при тьмяному світлі. Навпаки, яскраве світло ввечері призвело до зниження швидкості метаболізму уві сні, а це означає, що учасники з'їдали ту саму кількість їжі, але спалювали менше калорій під час сну.

«Зміна умов освітлення у приміщенні таким чином, щоб вони імітували цикл природного світла та темряви, обіцяє покращити метаболічне здоров'я», — каже автор дослідження.

Принаймні уникнення яскравого світла ввечері може значно вплинути на метаболізм глюкози, що зменшить ризик збільшення ваги.