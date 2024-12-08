Як покращити пам’ять: нове дослідження виявило унікальний спосіб

Для виконання завдань, які вимагають зберігання відповідних візуальних деталей протягом короткого періоду часу, наприклад, вирішення головоломок, читання або порівняння різноманітних об’єктів, люди використовують свою так звану візуальну робочу пам’ять. Це когнітивна система, яка дозволяє людям тимчасово зберігати важливу візуальну інформацію, зазвичай протягом кількох секунд або хвилин.

Про це пише Medical Xpress із посиланням на дослідження у Communications Psychology.

Фахівці вивчали питання, чи може ритмічна сенсорна стимуляція, наприклад, мерехтіння світла або звукові сигнали, покращити об'єм пам'яті краще за електричну стимуляцію мозку. Гіпотеза команди оберталася навколо обчислювальної моделі тета-гамма, яка передбачає, що обсяг пам'яті пов'язаний із частотою тета-коливань мозку.

Дослідники використували метод сенсорного захоплення, який синхронізує ритми мозку із зовнішніми стимулами, вони провели експеримент із 209 учасниками, маніпулюючи швидкістю їхніх мозкових коливань за допомогою візуальних і слухових сигналів.

Результати дослідження показали, що як швидші, так і повільніші стимули тета-частоти покращують здатність до запам'ятовування, спростовуючи первісне припущення, що тільки повільніші коливання можуть поліпшити її.

Цей метод виявився особливо корисним для людей із природно нижчим вихідним рівнем пам'яті, що підкреслює його потенціал для цілеспрямованого втручання.

Отримані результати дозволяють замислитися над використанням сенсорної стимуляції, щоб поліпшити когнітивні функції у повсякденному житті, наприклад, в офісі, транспорті, вважають автори.

Дослідження також порушує питання про застосовність методу в клінічних групах із дефіцитом пам'яті, таких як пацієнти з шизофренією.

Нагадаємо, дослідники відповіли, чи можуть кишкові бактерії впливати на розвиток хвороби Альцгеймера.

Читайте також: