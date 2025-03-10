Як покращити зір у домашніх умовах: поради для збереження здоров’я очей

Якщо ви помічаєте, що кольори стали менш насиченими, деталі розмиваються, а після роботи за комп’ютером з’являється відчуття "піску в очах", не варто ігнорувати ці симптоми. Вони можуть сигналізувати про погіршення зору.

Про це розповідає Amrita.

Чим швидше звернутися до офтальмолога, виявити причину дискомфорту та, за потреби, розпочати лікування, тим більше шансів зберегти або відновити стовідсотковий зір на довгі роки.

Найпоширеніші порушення зору

Око – надзвичайно складний орган, тому проблеми із зором можуть мати різну природу. Однак три стани зустрічаються найчастіше.

Короткозорість (міопія)

Людина добре бачить предмети поблизу, але чим далі вони розташовані – тим гірше сприймає зображення. Це відбувається через те, що фокус зображення зміщується перед сітківкою, а не на неї. Виправити ситуацію допомагають окуляри, контактні лінзи або лазерна корекція зору.

Далекозорість (гіперметропія)

При далекозорості людина має труднощі з фокусуванням на об’єктах, що знаходяться поруч, у той час як віддалені предмети видно чітко. Це спричинене тим, що зображення формується за сітківкою ока. Як і у випадку короткозорості, корекція можлива за допомогою окулярів, лінз або хірургічного втручання.

Астигматизм

Це стан, при якому нечітке зображення спричинене неправильною формою рогівки або кришталика. На відміну від міопії та гіперметропії, астигматизм не можна повністю скоригувати за допомогою окулярів чи лінз – вирішити проблему може тільки операція. Якщо не лікувати астигматизм з дитинства, зір може залишитися порушеним на все життя. У дорослих цей стан нерідко викликає головний біль.

Як покращити зір у домашніх умовах

Хоча серйозні проблеми із зором потребують втручання лікаря, підтримати здоров’я очей і посилити ефективність лікування можна за допомогою простих щоденних звичок.

Робіть перерви при роботі за комп’ютером

Якщо ваша діяльність передбачає постійний контакт із монітором, намагайтеся щогодини робити 15-хвилинні перерви. Якщо ж екранна робота займає менше половини робочого дня, досить відпочивати кожні дві години.

Щоб зменшити навантаження на очі, використовуйте окуляри з фільтрацією синього світла та уникайте перегляду смартфона під час перерви.

Моргайте частіше

Хоча ми рідко замислюємося над частотою моргання, воно відіграє важливу роль у зволоженні та очищенні очей. У нормі ми моргаємо раз на 10 секунд, однак при зосередженні на екрані цей показник знижується, що призводить до сухості очей. Щоб запобігти цьому, регулярно робіть вправу: інтенсивно моргайте протягом кількох секунд.

Виконуйте гімнастику для очей

Спеціальні вправи допомагають підтримувати зір і знімати напругу. Існує багато різних методик, а найбільш ефективний комплекс вправ допоможе підібрати лікар. Головне – виконувати їх регулярно.

Зробіть масаж шийно-комірцевої зони

Іноді погіршення зору спричинене порушенням кровообігу внаслідок напруження м’язів шиї. Це може викликати кисневе голодування мозку, що негативно впливає на зір. Масаж комірцевої зони допомагає розслабити м’язи, покращити кровообіг і зняти напругу. Зазвичай лікарі призначають курс із 10–14 процедур.

Дотримуйтеся режиму сну

Хронічний недосип може підвищити внутрішньочерепний тиск, що збільшує ризик розвитку глаукоми – захворювання, яке без лікування може призвести до сліпоти. Крім того, безсоння сприяє набряку та пошкодженню зорового нерва. Намагайтеся лягати спати в один і той же час, уникайте використання смартфона перед сном і спіть у темряві або використовуйте маску для сну.

Фізична активність та здоровий зір

Регулярні заняття спортом сприяють покращенню кровообігу, що позитивно впливає на стан очей. Варто обирати види активності, які не передбачають значного фізичного навантаження, підняття тяжкості чи ризику травм голови. Оптимальним вибором стануть йога, плавання або фітнес – вони допомагають підтримувати загальне здоров’я організму та є безпечними для органів зору.

Захист від ультрафіолету

Сонячне випромінювання може негативно впливати на очі, спричиняючи зміни в їх структурі та підвищуючи ризик серйозних захворювань. Щоб уникнути цих наслідків, важливо носити сонцезахисні окуляри з якісним UF-фільтром. Багато хто вважає, що очам загрожує лише літнє сонце, однак взимку ультрафіолетові промені, відбиваючись від снігу, можуть бути не менш небезпечними.

Корисні вітаміни для зору

Для підтримки здоров’я очей необхідно отримувати достатню кількість вітамінів, що містяться в продуктах харчування. Основні корисні мікроелементи для зору:

Вітамін A (ретинол) – сприяє покращенню зорового сприйняття в темряві. Його джерела: помаранчеві овочі та фрукти, чорниця, печінка, риб’ячий жир.

Вітамін B1 – підтримує роботу нервової системи та зору. Міститься у бобових, печінці та цільнозерновому борошні.

Вітамін B2 – сприяє зміцненню сітківки. Його можна знайти в зелених листових овочах, яйцях і соняшниковому насінні.

Вітамін B6 – допомагає зменшити втому очей. Багатими на цей вітамін є печінка та риба.

Вітамін C – зміцнює капіляри в очах, знижуючи ризик розвитку катаракти. Його можна отримати з шипшини, цитрусових та зелених овочів.

Вітамін E – захищає клітини очей від пошкоджень. Міститься в обліписі, шпинаті, броколі та моркві.

Навіть при збалансованому харчуванні отримати всі необхідні вітаміни лише з продуктів буває складно. Тому лікарі рекомендують додатково вживати натуральні вітамінні комплекси для профілактики проблем із зором.