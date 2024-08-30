Як помідори корисніші: червоні чи жовті

Яка різниця між жовтими та червоними помідорами

Чим відрізняються жовті помідори від червоних

Крім різниці в кольорі червоні та жовті помідори відрізняються складом. Жовті помідори більш солодкі та відповідно мають менше кислоти, ніж червоні.

Жовті плоди менш калорійні.

Жовті помідори містять більше заліза, цинку, фосфору, фолієвої кислоти та ніацину. Вони містять у 2 рази більше вітаміну В3 (ніацин) та вітаміну В9 (фолієва кислота) ніж червоні помідори.

Червоні помідори містять бета-каротин (провітамін А) та лікопін, яких не має в жовтих сортах. Саме завдяки природного пігменту лікопіну червоні помідори є червоними. Тоді як жовті помідори зобов'язані своїм кольором іншому каротиноїду- лютеїну.

Червоні помідори містять більше клітковини та вітаміну С.

Коли йдеться про користь помідорів, важливо розуміти, що кожен сорт має свої унікальні переваги.

Які помідори корисніші: червоні чи жовті

Помідори різних кольорів містять різні корисні речовини, які позитивно впливають на здоров'я.

Користь жовтих помідорів

Жовті помідори є чудовим вибором для тих, хто має алергію на червоні томати, оскільки вони рідше викликають алергічні реакції.

Жовті помідори менш калорійні, тому більше підходять для тих, хто намагається схуднути.

Ретинол (вітамін A), який міститься у великій кількості в жовтих помідорах, корисний для шкіри, зору та кісток.

Жовті томати також багаті на антиоксиданти, які допомагають боротися зі старінням клітин.

Користь червоних помідорів

Червоні томати містять велику кількість фолієвої кислоти, яка особливо важлива для вагітних жінок,

Каротиноїд лікопін, який присутній у червоних помідорах є потужним антиоксидантом і сприяє зміцненню серцево-судинної системи.

Червоні помідори також багаті на пектин, що знижує рівень холестерину.

Калій, на який багаті червоно помідори допомагає зміцнювати м'язи.

Природний пігмент червоних помідорів — лікопін є потужним антиоксидантом, що допомагає захищати клітини від пошкоджень і знижує ризик розвитку деяких видів раку.

Тому кожен вид помідорів має свої унікальні корисні властивості, і регулярне вживання томатів різних кольорів допоможе забезпечити організм різноманітними корисними речовинами.

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