Як повноцінно їсти і не набрати вагу восени та взимку: лікарі дали рекомендації

Лікарі пояснили, що потрібно робити, аби не обмежувати себе в харчуванні і не набрати зайвої ваги в холодну пору року.

Коли наступає осінньо-зимовий період, приходить також проблема набору зайвих кілограмів. Оскільки наш раціон істотно змінюється. Втім є кілька способів, аби уникнути цієї неприємної ситуації. Як повноцінно їсти і не набрати зайвої ваги в холодний період року – читайте далі.

Як їсти і не набрати вагу восени та взимку

Оскільки з настанням холодів дуже часто наш раціон змінюється: нам хочеться теплої, ситної та жирної їжі, то, звичайно, це позначається на талії. Бо калорійність продуктів харчування збільшується, а активних рухів, навпаки, стає менше. Що робити для того, аби їсти і не набирати зайвої ваги?

Завести харчовий щоденник. Таким чином ви проконтролюєте, як з літа змінився ваш раціон і які продукти ви їсте, що призводять до набору зайвих кілограмів. Такий метод також має потужний психологічний вплив на організм, оскільки ви матимете змогу контролювати кількість надлишкових калорій, що потрапляють разом з їжею.

Таким чином ви проконтролюєте, як з літа змінився ваш раціон і які продукти ви їсте, що призводять до набору зайвих кілограмів. Такий метод також має потужний психологічний вплив на організм, оскільки ви матимете змогу контролювати кількість надлишкових калорій, що потрапляють разом з їжею. Повноцінно спати. Це дуже дієвий метод для того, щоб підтримувати себе у чудовій формі. Для цього потрібно спати не менше восьми годин на добу. Оскільки під час неякісного сну чи безсоння сповільнюються метаболічні процеси в організмі, через що калорії не спалюються, а відкладаються на тілі зайвими кілограмами. Окрім цього, під час сну організм виробляє гормони, які відповідають за спалювання жирової тканини.

Це дуже дієвий метод для того, щоб підтримувати себе у чудовій формі. Для цього потрібно спати не менше восьми годин на добу. Оскільки під час неякісного сну чи безсоння сповільнюються метаболічні процеси в організмі, через що калорії не спалюються, а відкладаються на тілі зайвими кілограмами. Окрім цього, під час сну організм виробляє гормони, які відповідають за спалювання жирової тканини. Контролюйте раціон та об’єми порцій. Якщо у вашому меню забагато солодощів та фастфуду, то про струнку фігуру можна забути. Їжа, яку ви їсте, повинна бути повноцінною та корисною. Щодо об’ємів порцій, тут діє правило: краще частіше, але потроху. Порції мають бути невеликими, можна збільшити кількість прийомів їжі до п’яти на день. Якщо після обіду чи вечері ви відчуваєте голод, почекайте 15 хвилин, відчуття насичення може прийти згодом.

Якщо у вашому меню забагато солодощів та фастфуду, то про струнку фігуру можна забути. Їжа, яку ви їсте, повинна бути повноцінною та корисною. Щодо об’ємів порцій, тут діє правило: краще частіше, але потроху. Порції мають бути невеликими, можна збільшити кількість прийомів їжі до п’яти на день. Якщо після обіду чи вечері ви відчуваєте голод, почекайте 15 хвилин, відчуття насичення може прийти згодом. Часовий інтервал між вечерею та сніданком. Потрібно дотримуватися «вікна голоду», яке триває 13 годин. Найпростіше нам пережити такий тривалий час без їжі уві сні. Якщо у нас немає можливості стільки спати, то варто лише змістити час – пізніше снідати і раніше вечеряти.

Потрібно дотримуватися «вікна голоду», яке триває 13 годин. Найпростіше нам пережити такий тривалий час без їжі уві сні. Якщо у нас немає можливості стільки спати, то варто лише змістити час – пізніше снідати і раніше вечеряти. Солодке краще до обіду. Якщо ви полюбляєте солодощі, то не варто себе дуже обмежувати в цьому. Оскільки жорстке обмеження може призвести до зривів та переїдань. Просто дозволяйте собі десерти у контрольованих дозах лише до обіду. Якщо ви вживатимете глюкозу та вуглеводи ввечері, вони обов’язково позначаться на вашій фігурі. Можна спробувати їсти здорові солодощі: пастилу чи цукерки із сухофруктів.

Якщо ви полюбляєте солодощі, то не варто себе дуже обмежувати в цьому. Оскільки жорстке обмеження може призвести до зривів та переїдань. Просто дозволяйте собі десерти у контрольованих дозах лише до обіду. Якщо ви вживатимете глюкозу та вуглеводи ввечері, вони обов’язково позначаться на вашій фігурі. Можна спробувати їсти здорові солодощі: пастилу чи цукерки із сухофруктів. Ніяких перекусів на ніч. Оскільки метаболізм вночі сповільнюється, то їжа, яку ми вживаємо пізно ввечері, неодмінно відкладається на нашому тілі. Тому краще відмовитися від пізніх вечірніх та нічних перекусів. Якщо дуже хочеться їсти, можна випити склянку кефіру.

Оскільки метаболізм вночі сповільнюється, то їжа, яку ми вживаємо пізно ввечері, неодмінно відкладається на нашому тілі. Тому краще відмовитися від пізніх вечірніх та нічних перекусів. Якщо дуже хочеться їсти, можна випити склянку кефіру. Регулярна фізична активність. Так, із настанням холодів не дуже хочеться гуляти на вулиці. Але це можуть бути прогулянки до магазину, вигул собаки чи повернення з роботи іншою, довшою, дорогою. Також можна вдома танцювати під улюблену музику чи регулярно робити зарядку. Вибирайте для себе ті вправи, які приноситимуть вам задоволення, тоді від них буде найбільша користь.

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