Як позбутися целюліту в домашніх умовах: які продукти потрібно їсти

Що таке і чому целюліт

Нерівності на поверхні шкіри, ямочки, які найчастіше виникають на ногах, стегнах, сідницях свідчать про наявність целюліту. Але його не потрібно боятися. У кожного є жир, або «жирова тканина», яка в середньому становить 10-15% від загальної маси нашого тіла. Ця кількість жирової тканини в організмі змінюється залежно від статі, віку, генетики та інших факторів.

Крім того, насправді целюліт не є жиром, Він виникає в результаті накопичення жиру, коли колагенові волокна, які з’єднують жир зі шкірою, розтягуються або руйнуються, таким чином дозволяючи жировим клітинам або «адипоцитам» випинатися.

Популярні зовнішні засоби для лікування целюліту, так само як і різноманітні добавки не дуже ефективні, через те, що тимчасово покращують зовнішній вигляд шкіри, але не вирішують основну проблему, не впливають на причини.

В той час, як контроль ваги, здорове харчування, зволоження та достатня фізична активність виявляються ефективнішими в контролі целюліту на тривалий період.

Найдієвішим засобом проти целюліту є зменшення жиру шляхом збільшення м'язової маси. Зайва ваг робить целюліт більш помітним. Тому бажано зменшити кількість калорій, менше споживати цукру, збільшити фізичні навантаження. І споживати продукти, які допоможуть зменшити целюліт.

Як зменшити целюліт: які продукти їсти

Чорниця . Споживання фруктів, зокрема чорниці впливає на ,зниженням маси тіла. Крім того, знижує ризик хронічних захворювань, зокрема позитивно впливає на високий кров’яний тиск.

. Споживання фруктів, зокрема чорниці впливає на ,зниженням маси тіла. Крім того, знижує ризик хронічних захворювань, зокрема позитивно впливає на високий кров’яний тиск. Сочевиця для боротьби з целюлітом буде відмінним гарніром. Разом з іншими бобовими сочевиця є чудовими джерелами клітковини. Вони призводять до помірної втрати ваги, якщо їх споживати регулярно.

для боротьби з целюлітом буде відмінним гарніром. Разом з іншими бобовими сочевиця є чудовими джерелами клітковини. Вони призводять до помірної втрати ваги, якщо їх споживати регулярно. Груші є одними з найбільш волокнистих фруктів у супермаркеті. Груша середнього розміру містить приблизно 6 грамів клітковини, що допоможе швидко відчути ситість, що зрештою призведе до втрати зайвої ваги.

є одними з найбільш волокнистих фруктів у супермаркеті. Груша середнього розміру містить приблизно 6 грамів клітковини, що допоможе швидко відчути ситість, що зрештою призведе до втрати зайвої ваги. Регулярне споживання темної листової зелені, а також насичено-помаранчевих або жовтих овочів сприяє зменшенню вісцерального жиру.

а також сприяє зменшенню вісцерального жиру. Може здатися, що авокадо є калорійним продуктом, якого варто уникати, проте це не так. Насправді жінки, які регулярно споживають авокадо, втрачають більше зайвої ваги, ніж ті, які його не споживають

є калорійним продуктом, якого варто уникати, проте це не так. Насправді жінки, які регулярно споживають авокадо, втрачають більше зайвої ваги, ніж ті, які його не споживають Гриби є рослинним м'ясом. Додавання грибів до страв є простим способом зменшити їх калорійність, не втрачаючи їх смак та поживність

є рослинним м'ясом. Додавання грибів до страв є простим способом зменшити їх калорійність, не втрачаючи їх смак та поживність Банани загальновизнані як джерело калію, який контролює натрій в організмі, а отже пов’язаний із контролем набряків. Затримка рідини через високе споживання солі в раціоні може призвести до набряків, які можуть посилити появу целюліту.

загальновизнані як джерело калію, який контролює натрій в організмі, а отже пов’язаний із контролем набряків. Затримка рідини через високе споживання солі в раціоні може призвести до набряків, які можуть посилити появу целюліту. Солодка картопля містить багато вітаміну А, так потрібного для шкіри та для здоров'я організму в цілому. У ній також багато калію, який може зменшити видимість целюліту, пов’язаного з надмірним споживанням натрію.

І звичайно не забувайте про воду, яка допомагає підтримувати гідратацію та уникнути целюліту. Намагайтеся випивати по 11,5 склянок води щодня для жінок і 15,5 чашок для чоловіків, радять спеціалісти.

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