Як позбутися жиру на животі: дієтолог радить відмовитись від однієї звички

Чи можливо позбутися жиру лише на животі, якої звички потрібно позбутися, щоб схуднути

Всі знають, як легко наростити жир на животі та як важко його позбутися.

Причин жиру на животі багато — це і відсутність фізичних вправ, переїдання, генетика, менопауза, інші. Існує багато дієт для "знищення жиру на животі", але, як стверджує дієтологиня Кетрін Брукінг, не можливо схуднути в окремій ділянці тіла. Але є ефективні способи схуднути в цілому і таким чином зменшити жир і на животі.

Якої звички потрібно позбутися, щоб схуднути

За твердженнями Кетрін Брукінг є одна важлива річ, яку вона просить припинити робити клієнтів, якщо вони хочуть позбутися великого живота - потрібно припинити, або принаймні обмежити вживання висококалорійної, солодкої їжі як, наприклад, пончиків, тістечок, печива, цукерок, морозива.

Дослідження National Library of Medicine свідчать, що фактично саме споживання дуже смачної, обробленої їжі, призводить до надлишку жиру на животі. Над смачна їжа, швидше за все, призводить до збільшення ваги.

Якщо основою вашого раціону є оброблена їжа, що містить цукор, перейти на здорове харчування буде нелегко. Важливо, щоб над смачна їжа становила лише частину того, що ви їсте. Більшість здорових людей, якщо їх раціон складається переважно з цілісних продуктів, таких як фрукти, овочі, цільні зерна, горіхи, нежирний білок, з корисних жирів, таких як оливкова олія чи авокадо, час від часу, раз на тиждень можуть споживати солодощі.

Продукти, багаті на основні вітаміни та мінерали, необхідні для організму, дієта, яка багата на білки та клітковину, допоможе довше залишатися ситими, зменшуючи ймовірність переїдання. Але, якщо важко побороти потяг до солодкого, вибирайте свіжі та сушені фрукти.

Інші способи позбутися жиру на животі

Скорочення висококалорійних солодощів – це важливий, але не єдиний крок для того, щоб зменшити жир на животі. Дієтологиня зазначає, до яких інших кроків потрібно вдатися на шляху до схуднення та міцного здоров’я.

Частіше готуйте самостійно та їжте вдома

Для схуднення безумовно має значення, якість продуктів та їх кількість.

Якщо ви часто їсте поза домом, вам зазвичай подають подвійні або навіть потрійні порції, але ви цього не помічаєте. Крім того, зазвичай поза домом ви споживаєте їжу нижчої якості.

Додатковим бонусом до того, що ви будете точно знати, що ви їсте, якщо харчуватися вдома, це економія грошей.

А коли ви їсте поза домом, спробуйте розділити основні страви або замовити кілька невеликих закусок замість великої основної страви.

Відмовтесь від висококалорійних напоїв

Один простий спосіб скоротити загальну калорійність споживання — це відмовитись від висококалорійних напоїв, таких як газована вода, солодкі кавові напої, алкоголь. Натомість віддавайте перевагу натуральним фруктовим сокам, звичайній воді або несолодкому чаю чи каві.

Більше рухайтеся

Для тих, хто хоче позбутися жиру на животі, фізичні вправи є обов’язковими. Як свідчить дослідження, зменшення споживання калорій веде до втрати ваги, але статистично значуща втрата жиру на животі спостерігається лише у тих, хто, крім того, ще й займався спортом.

Додайте до дієти силові тренування принаймні два-три рази на тиждень, не забувайте про кардіо вправи. Чудовим варіантом є ходьба, плавання, танці або інші аеробні вправи, які приносять вам радість і підвищують частоту серцевих скорочень. Намагайтеся займатися спортом щонайменше 30 хвилин кілька разів на тиждень.

Висипайтеся

Нормальна тривалість сну може значно допомогти вам втратити жир на животі та вагу в цілому. Річ у тому, що є прямий зв’язок між сном та здоровою вагою. Дослідження показують, що сон менш як 7-8 годин порушує баланс гормонів, які регулюють апетит, що може призвести до посилення голоду та посилення потягу до висококалорійної, обробленої їжі з високим вмістом цукру, яка є основною причиною жиру в животі.

Відсутність сну підвищує вироблення гормону стресу кортизолу, який може сприяти накопиченню жиру в області живота. Створіть оптимальне середовище для сну — зберігайте в кімнаті, де ви спите, прохолоду й темряву, усуньте все, що вас відвертає від сну — телевізори, телефони, будь-який шум.

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