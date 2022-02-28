Як працюють аптеки: у МОЗ надали контакти для критичних потреб від громадян та медичних закладів

Як працюють аптеки: у МОЗ надали контакти для критичних потреб від громадян та медичних закладів

Міністерство звернулося до працівників аптек.

Зараз немає жодних обмежень у роботі аптек, повідомили у МОЗ.

Фармацевтичні заклади можуть не працювати лише у тому разі, якщо їхні працівники відмовилися виходити на роботу. МОЗ закликає власників та працівників аптек брати приклад з наших медиків, які на передовій під кулями рятують поранених.

Водночас зауважимо, що аптечні пункти у лікарнях працюють. Так, можуть траплятися проблеми з логістикою, але над цим також працюємо.

"Будь ласка, виходьте на роботу, адже ви — частина медичної системи України. Сьогодні МОЗ робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити ліками українців", — закликали у МОЗ.

Також читайте Що робити у разі панічної атаки: поради психологині Світлани Ройз

Працює контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19 , який приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб від громадян та медичних закладів. Оператори зафіксують ваше звернення та передадуть для оперативного вирішення.

, який приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб від громадян та медичних закладів. Оператори зафіксують ваше звернення та передадуть для оперативного вирішення. День і ніч працюють волонтери та міжнародні організації, які відгукнулись на прохання про допомогу та зараз намагаються закрити всі нагальні потреби медичної галузі.

Проте всі ці старання можуть бути даремні, якщо працівники аптек просто не вийдуть на роботу. Будь ласка, будьте й надалі надійним тилом для України, виходьте на роботу. Зараз як ніколи потрібна ваша мужність, сила та відвага.

​​Кабінет Міністрів України з 25 лютого призупинив експорт препаратів крові на 30 днів.

Про це також інформує Міністерство охорони здоров'я України.