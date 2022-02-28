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Як працюють аптеки: у МОЗ надали контакти для критичних потреб від громадян та медичних закладів

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Як працюють аптеки: у МОЗ надали контакти для критичних потреб від громадян та медичних закладів

pixabay.com

Міністерство звернулося до працівників аптек.

Зараз немає жодних обмежень у роботі аптек, повідомили у МОЗ.

Фармацевтичні заклади можуть не працювати лише у тому разі, якщо їхні працівники відмовилися виходити на роботу. МОЗ закликає власників та працівників аптек брати приклад з наших медиків, які на передовій під кулями рятують поранених.

Водночас зауважимо, що аптечні пункти у лікарнях працюють. Так, можуть траплятися проблеми з логістикою, але над цим також працюємо.

"Будь ласка, виходьте на роботу, адже ви — частина медичної системи України. Сьогодні МОЗ робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити ліками українців", — закликали у МОЗ.

  • Працює контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19, який приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб від громадян та медичних закладів. Оператори зафіксують ваше звернення та передадуть для оперативного вирішення.
  • День і ніч працюють волонтери та міжнародні організації, які відгукнулись на прохання про допомогу та зараз намагаються закрити всі нагальні потреби медичної галузі.
  • Проте всі ці старання можуть бути даремні, якщо працівники аптек просто не вийдуть на роботу. Будь ласка, будьте й надалі надійним тилом для України, виходьте на роботу. Зараз як ніколи потрібна ваша мужність, сила та відвага.

​​Кабінет Міністрів України з 25 лютого призупинив експорт препаратів крові на 30 днів.

Про це також інформує Міністерство охорони здоров'я України. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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