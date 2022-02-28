Як працюють аптеки: у МОЗ надали контакти для критичних потреб від громадян та медичних закладів

Міністерство звернулося до працівників аптек.
Зараз немає жодних обмежень у роботі аптек, повідомили у МОЗ.
Фармацевтичні заклади можуть не працювати лише у тому разі, якщо їхні працівники відмовилися виходити на роботу. МОЗ закликає власників та працівників аптек брати приклад з наших медиків, які на передовій під кулями рятують поранених.
Водночас зауважимо, що аптечні пункти у лікарнях працюють. Так, можуть траплятися проблеми з логістикою, але над цим також працюємо.
"Будь ласка, виходьте на роботу, адже ви — частина медичної системи України. Сьогодні МОЗ робить усе можливе і неможливе, щоб забезпечити ліками українців", — закликали у МОЗ.
- Працює контакт-центр МОЗ за номером 0 800 60 20 19, який приймає дзвінки та запити щодо критичних потреб від громадян та медичних закладів. Оператори зафіксують ваше звернення та передадуть для оперативного вирішення.
- День і ніч працюють волонтери та міжнародні організації, які відгукнулись на прохання про допомогу та зараз намагаються закрити всі нагальні потреби медичної галузі.
- Проте всі ці старання можуть бути даремні, якщо працівники аптек просто не вийдуть на роботу. Будь ласка, будьте й надалі надійним тилом для України, виходьте на роботу. Зараз як ніколи потрібна ваша мужність, сила та відвага.
Кабінет Міністрів України з 25 лютого призупинив експорт препаратів крові на 30 днів.
Про це також інформує Міністерство охорони здоров'я України.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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