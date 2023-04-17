Як правильно контролювати вагу під час схуднення: зважуватись чи заміряти об'єми тіла

Контролювати вагу потрібно правильно, не лише зважуючись

Щоб контролювати вагу, більшість людей регулярно зважуються, таким чином, намагаючись стежити за динамікою та попередити зайву вагу.

Однак, такий контроль — не завжди ефективний та достатній. Напевно, у кожного були епізоди у житті, коли одяг сигналізував, що ви схудли, однак ваги не показували ніяких змін. І навпаки, бували випадки, коли маса тіла зменшувалась, а одяг як був тісним, так і залишався.

Річ у тому, що для того, щоб правильно контролювати вагу, потрібно не лише зважуватись, а й заміряти обʼєми тіла.

Звичайним методом оцінки ступеня ожиріння є підрахування індексу маси тіла (ІМТ). Але цей показник не завжди визначає ожиріння.

Чому вага ще не показник ожиріння

Пояснює лікарка Тетяна Луговська. На прийом до лікаря приходять двоє чоловіків. Першому 35 років, він курить, 3-4 рази на тиждень вживає алкоголь, що одразу проглядається через його колір шкіри та «пивний» живіт. Його зріст 170 см, вага 120 кг, тобто індекс маси тіла становить 41. Другому 36 років, він професійний спортсмен, атлет, не курить, алкоголь не вживає. Зріст його 170, вага 120 кг, ІМТ так само становить 41.

Тобто індекс маси тіла як чоловіка з «пивним» животом та чоловіка спортсмена будуть однаковими, однак у першого чоловіка 3-я ступінь ожиріння, а у другого — ні.

Тому потрібно разом з вагою потрібно контролювати об’єми тіла.

Що і як потрібно заміряти під час схуднення

Тетяна Луговська радить крім регулярного зважування раз на 2 тижні робити такі заміри тіла.

Обхват талії:

Для жінок: понад 80 см є ожиріння.

Для чоловіків: понад 90 см є ожиріння.

Співвідношення обхвату талії до обхвату стегон (показник талії поділити на показник стегон):

У нормі показник у чоловіків не вище 0,9.

У жінок -- не вище 0,65-0,78.

Співвідношення обхвату талії до зросту

Цей показник у нормі повинен бути не більшим за 0,5 см.

Також в динаміці потрібно заміряти:

обхват грудної клітини,

біцепса,

талії,

кожного стегна,

гомілки,

шиї.

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