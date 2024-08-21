Як правильно пити воду, щоб схуднути: дієтологи рекомендують додати до напою всього одну спецію

Дієтологи кажуть, щоб досягти бажаного результату, потрібно всього лише додавати у воду одну ложку певної спеції. За тиждень у вас вийде скинути до 3 кг.

Мова йде про таку популярну і відому приправу, як кориця. Як встановили вчені, вона допомагає активізувати термогенез, коли організм виділяє тепло. Завдяки цьому спалюється більше калорій. А ще, як відомо, кориця знижує апетит, тому ви краще контролюєте споживання тих продуктів, які є шкідливими і нездоровими для тіла.

Ще однією позитивною властивістю кориці є те, що ця спеція сприяє перетравленню вуглеводів та жирів, а тому в організму не накопичуються жирові відкладення. Якщо поєднати вживання такого напою зі здоровим харчуванням і спортивною активністю, то він стане чудовою можливістю схуднути.

Як приготувати воду з корицею? Все досить просто. Візьміть каструлю і налийте 1 л води, додайте 6 паличок кориці і залишіть, щоб напій настоявся. Як тільки пряність віддасть рідині свої аромат та колір, напій можна вживати. Також ви можете за бажання додати скибочку лимону і трішки гвоздики.

Дієтологи рекомендують пити воду з корицею три рази на день, для досягнення результату.

Вживання її до їжі допоможе позбутися здуття живота, печії та нудоти. А ще кориця є природним антисептиком, тому вона вбиватиме всі шкідливі бактерії в кишківнику.

Для схуднення воду з корицею краще пити вранці до сніданку. Саме в цей період організм найбільше готовий до схуднення і спалювання жирів. Як результат прискориться обмін речовин.

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