Як правильно розговлятися після посту, щоб не було серйозних наслідків для здоров'я

Довготривалий піст з суворими обмеженнями в харчуванні вже є нелегким випробуванням для організму. Але найскладніше, виявляється, попереду. Адже потрібно правильно "вийти" з посту, щоб пізніше не мати проблем зі шлунком.

Щойно завершується Великий піст, виникає спокуса наїстися від душі м'яса та інших смаколиків, які ми готуємо до Великодня. Однак не варто влаштовувати таке своєму організму, адже це може спричинити гострий панкреатит чи інші проблеми зі здоров'ям. Навіть якщо минеться без захворювань, будь-який різкий перехід від рослинної їжі до великої кількості тваринної завершиться небажаним набиранням ваги. А тому потрібно знати, як правильно харчуватися після посту.

Найважливіше — не поспішайте

Фахівці вважають, що перехід від пісної їжі до звичного меню повинен тривати близько 1-2 тижнів. Водночас продукти тваринного походження потрібно додавати поступово. Починайте, наприклад, з кисломолочних (натуральний йогурт, кефір, домашній сир), щоб організм "згадав", як перетравлювати тваринний білок.

Можна вже додавати і яйця, але не більше двох на добу. А м'ясо, кажуть спеціалісти, краще їсти аж на третій день після виходу з посту. І найголовніше — за одне приймання їжі з'їдайте лише якийсь один продукт тваринного походження.

Тобто перший тиждень, щонайменше, повинен мало чим відрізнятися від посту. Просто додаєте до пісного раціону трішки тваринного білка — щоб тіло звикло.

Скажіть "так" рибі

Як правильно розговлятися після посту / Фото: Unsplash

Під час посту, в деякі дні, риба дозволялася, а тому організм "пам'ятає", як її перетравлювати, і впорається з цим завданням без особливих проблем. Тому готуйте якомога більше рибних страв — краще на пару або у духовці.

Це допоможе більш м'яко повернути організм до звичного раціону.

М'ясо буває різним

Першого тижня після посту вживайте м'ясо лише у відвареному, тушкованому або запеченому вигляді. Не слід одразу "накидатися" на смажені котлети або шашлик. Це зараз не найкращий вибір. Також обирайте індичку, курятину або телятину.

Краще відмовитися на певний час від свинини та продуктів з переробленого м'яса, як-от ковбас чи сосисок.

Лише маленькі порції

Коли організм "чує" довгоочікуваний дозвіл їсти все, він починає вимагати більше, ніж йому насправді необхідно. Тут важливо дотримуватися помірності і продовжувати харчуватися маленькими порціями три-п'ять разів на день, не дозволяти собі зайвих перекушувань.

Також важливо дотримуватися питного режиму. Коли є нестача води, яка поєднується з великою кількістю їжі, від якої організм встиг відвикнути, це може спровокувати закрепи.

"Ні" масному, солодкому, солоному і гострому

Що можна і не можна їсти після посту / Фото: Unsplash

Саме від цього краще відмовитися у цей період. Навіть якщо вам дуже хочеться. Печінка та підшлункова залоза перебувають у дуже вразливому стані — адже поки ви не навантажували їх "важкою" їжею, їм було набагато краще.

Не рекомендується додавати до раціону надто багато випічки і солодощів, які здатні спричинити різкий стрибок глюкози в крові.

Такі самі рекомендації стосуються й спиртних напоїв. Не потрібно "лякати" організм великими порціями алкоголю — він вам обов'язково помститься.

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