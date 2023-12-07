Як правильно умиватися, щоб не старіла шкіра обличчя: секрет молодості простий

Дотримуючись цих простих порад, ви збережете молодість та красу своєї шкіри на довгі роки.

Аби шкіра обличчя довше залишалася молодою та свіжою, вона потребує правильного догляду. Неправильне очищення та вмивання, відсутність зволоження і нехтування сонцезахисними засобами призводить до проблем та передчасного старіння шкіри. Як правильно умиватися і доглядати за шкірою, щоб вона була молодою та сяючою, читайте далі.

Правильне очищення та вмивання

Для того, щоб зі шкіри обличчя видалити увесь бруд та жир, що накопичився за день, простого вмивання водою буде недостатньо. Оскільки це може призвести до закупорки пор та їхнього запалення. Через що з’являються прищі та вугрі, які провокують нездоровий вигляд і передчасне старіння шкіри.

Щоб правильно очистити шкіру, для умивання використовуйте м’який гель чи пінку, які не містять агресивних компонентів. Такий засіб варто нанести на обличчя і круговими рухами втирати упродовж 30-ти секунд. Це дозволить вимити увесь бруд і підготувати шкіру до наступних доглядових процедур.

Зволоження шкіри

Суха шкіра старіє набагато швидше, тому її потрібно зволожувати кожного дня вранці та ввечері. Зволожувальний крем допомагає підтримувати шкіру у здоровому стані, робить її пружною та еластичною. Також запобігає її лущенню та сухості.

Сонцезахисні засоби

Сонячні промені здатні впливати на передчасне старіння нашої шкіри. Тому вкрай обов’язково кожного дня потрібно наносити сонцезахисний крем перед виходом на вулицю із фактором захисту від 30 SPF. Зазвичай такий захист є у денному кремі або у тональних засобах.

Таким захистом потрібно користуватися навіть взимку. Оскільки сонячне проміння є у похмуру погоду також, воно потрапляє на нашу шкіру і може завдати їй шкоди.

Додаткові поради по догляду за шкірою обличчя

Косметологи-експерти підготували ще кілька додаткових порад, які допоможуть зберегти вашу шкіру молодою та гарною надовго.

Не ігноруйте очищення шкіри перед сном.

Регулярно відлущуйте шкіру, щоб звільнити її від мертвих клітин і зробити сяючою.

Пийте достатню кількість води, щоб зволожити шкіру зсередини.

Не варто вживати алкоголь та тютюнові вироби у надмірних дозах. Це погано впливає на вигляд та здоров’я шкіри обличчя.

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