Як правильно вдягатися взимку, щоб не замерзнути і не захворіти: поради сімейного лікаря

Як одягнутися в холод так, щоб не мерзнути, не пітніти і не почуватися капустинкою? Так, в морозну погоду досить складно підібрати одяг, хочеться, аби було тепло і легко водночас. Є кілька методів, які допоможуть одягнутися правильно, щоб тепло розподілялося по всьому тілу рівномірно і ви не пітніли. Розповідаємо про основні правила вибору зимового одягу з посиланням на пост сімейного лікаря Анни Сєрової в Instagram.

Як правильно вибирати зимовий одяг: основні правила

12 предметів зимового одягу / Фото: pixabay.com

Зимовий одяг повинен бути із тканини, що виводить вологу та зігріває, не змушуючи при цьому ваше тіло пітніти. Рукав на верхньому одязі не повинен бути широким, щоб утримувалося тепло. В іншому випадку одягайте водолазку, яка щільно прилягає до тіла, так ви не замерзнете.

На верхньому одязі має бути капюшон. Якщо його немає, тоді обов’язково пов’язуйте шарф на шию, так можна закрити частину обличчя від вітру, морозу та снігу. Обов’язково одягайте рукавиці і шапки, вони допоможуть вам утримувати тепло. Якщо ви не полюбляєте носити шапки, тоді можна скористатися спеціальними зимовими навушниками та пов’язками.

З якої тканини повинен бути зимовий одяг

Сімейна лікарка радить вибирати речі з натуральних тканин – шовк та вовну, а для теплоізоляції ідеально підійде фліс. Для верхнього одягу краще обирати пальто з натурального сукна чи пуховик. Вибір матеріалу для куртки залежатиме від того, чим ви займаєтеся на вулиці. Для прогулянки підійде важка дублянка, а для активної діяльності можна одягати легкі мембранні куртки.

На ноги краще вдягати вовняні шкарпетки, тонкі легінси чи колготи, щоб можна було вдягнути ще й штани, коли дуже холодно. Черевики потрібні з підкладкою або водонепроникні. При виборі зимового взуття особливу увагу варто звертати на підошву, щоб вона була не з гуми, інакше замерзнуть ноги.

Лікарка додає, що пітніти у холодну погоду не бажано, бо можна застудитися. Якщо ви зрозуміли, що пітнієте, тоді варто подбати про те, щоб врегулювати температуру тіла. Спочатку потрібно уповільнити свій рух, знизивши фізичну активність. Потім зовсім на трохи зніміть якийсь елемент одягу – рукавички чи шапку, аби тіло віддало тепло.

Читайте також:

Що станеться, якщо кожного дня їсти груші: дослідження вчених показали приголомшливі результати

Як дожити до 116 років: секрет довголіття іспанської бабусі

Жінка скинула 50 кілограмів: вона відмовилася лише від однієї звички