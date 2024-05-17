Як правильно витягнути кліща в домашніх умовах: безпечно і швидко

В лісах, скверах і парках України все частіше з'являються кліщі. Вони розносять збудник хвороби Лайма. А тому, якщо після укусу кліща у вас немає можливості звернутися до лікаря, потрібно знати, як правильно витягнути його в домашніх умовах.

Не хапайте кліща голими руками, адже, якщо всередині шкіри залишиться його голівка, це може призвести до запалення місця укусу та почервоніння. Також можуть з'явитися больові відчуття. Перед тим, як витягувати кліща, слід подбати про:

мило чи вологі серветки — ними потрібно обробити руки перед і після процедури;

поліетиленовий пакет чи гумові рукавички — вони захистять шкіру рук від інфекції, якщо ви пошкодите комаху;

горілка, спирт, будь-який антисептик, перекис водню, розчин йоду — щоб знезаразити місце укусу після витягування кліща;

банка з кришкою — комаху потрібно принести на дослідження до лабораторії.

Як витягнути кліща пінцетом

Вам знадобиться пінцет з тонкими кінчиками, щоб не роздавити тіло комахи. Затисніть кліща пінцетом міцно, але акуратно, намагаючись захопити біля основи шкіри.

Не крутіть пінцетом, адже в такому разі можна залишити в тілі голівку комахи. Грубу силу також не варто використовувати. Просто повільно тягнуть його вгору.

Як витягувати кліща ниткою

Візьміть нитку і затягніть вузол якомога ближче до тіли, обхопивши кліща. Скрутіть нитку, а потім легко та повільно потягніть її вгору, злегка розхитуючи в різні сторони.

Комаху скручувати не можна, адже так існує ймовірність відірвати голову, яка залишиться в тілі.

Чи можна витягнути кліща олією

Хоча в Мережі шириться лайфгак, що можна помастити місце укусу олієї і кліщ відпаде самостійно, такий спосіб недієвий. Більше того, робити так категорично заборонено.

Кліщі дихають задньою частиною тіла. Опинившись у олії, він задихнеться і залишиться в тілі. Також паразит може злякатися і вихлюпнути в тіло людини шкідливі речовини, які перебувають в його травній системі, та збудників інфекцій (якщо вони є).

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