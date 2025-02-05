Як прибрати жир на животі: названо головні секрети

Схуднення може бути непростим завданням, і, як показує досвід, найважче прибрати жир на животі.

Ось основні поради від дієтологів

Їжте більше продуктів, багатих на клітковину

Продукти, багаті на клітковину, можуть творити чудеса для вашого здоров'я з віком, включаючи зниження ризику серцево-судинних захворювань та деяких видів раку, а також сприяння зниженню ваги та зниженню жиру на животі.

Споживання білка

За словами дієтологів, втрата жиру на животі з віком практично неможлива без достатнього рівня білка у щоденному раціоні (джерела нежирного білка - риба, птиця, тофу і бобові).

Практикуйте контроль порцій

Якість їжі має вирішальне значення для поліпшення здоров'я з віком, але варто зосередитися і на розмірах порцій.

Уникайте надлишку цукру

Уникнення цукру або зменшення його споживання є одним із найкращих способів втратити жир на животі з віком.

Уникайте стресу

Будь-який стрес організм сприймає, як загрозу життю і, звичайно ж, прагне убезпечити свого господаря. Так в нашій крові виявляється так званий гормон стресу — кортизол, що допомагає відкладенню жиру на животі.

Обмежте вживання спиртних напоїв

Той факт, що алкоголь вбиває клітини мозку, давно вже не секрет. Цілком природно, що організм незадоволений такою ситуацією. Кожне вживання алкоголю провокує стрес і викид у кров кортизолу, який зводить нанівець всі зусилля щодо позбавлення від непотрібних складочок на тілі. Крім того, спиртовмісні напої мають властивість посилювати голод людини — таким чином організм намагається зменшити негативний вплив на внутрішні органи.

Пийте багато води

Правильна формула розрахунку води — це 30 мілілітрів на 1 кілограм ваги. Важливо розуміти, що в цей обсяг входить тільки чиста вода, що вживається людиною. Чай, кава, газовані напої і рідина, яку ми отримуємо з їжі, не здатні заповнити водний баланс, вивести шлаки і токсини.

Раніше ми писали, скільки треба ходити щодня, щоб схуднути. Більше про це читайте у новині.

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