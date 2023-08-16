Їмо та худнемо в животі: як радять експерти

Які продукти, в якій комбінації потрібно їсти, щоб схуднути в животі

З віком позбутися зайвої ваги стає все складніше, особливо в деяких ділянках тіла. У більшості жінок та й чоловіків після 40 років утворюється помітний жир на животі.

Як вважають експерти, позбутися зайвих відкладень можна, для цього потрібні фізична активність та споживання правильних продуктів, обов'язково потрібно виключити з раціону ультраоброблені продукти з високою калорійністю. Важливим, на думку фахівців для схуднення є і правильне поєднання корисних продуктів.

Розповідаємо, які корисні продукти, в якій комбінації допоможуть позбавитись жиру на животі, талії та боках.

Вівсянка з горіхами

Збільшення кількості клітковини у вашому раціоні може допомогти травленню, прискорити метаболізм та допомогти схуднути. 200 -250 г вівсянки містять 4 грами клітковини, горіхи додадуть ще 2 г клітковини, а також забезпечують смачним білком.

Авокадо із зеленню

Авокадо та листова зелень давно відомі як поживні продукти, які рекомендуються в збалансованій дієті. Антиоксиданти, яких багато в такій суміші, захищають організм від окислювального стресу та допомагають позбавитись жиру на талії.

Яйця з болгарським перцем

Яйця містять холін, який прискорює обмін речовин, а болгарський перець є чудовим джерелом вітаміну С. Споживання вітаміну С допоможе у боротьбі з кортизолом, саме він сприяє накопиченню жиру на животі.

Тому не забувайте додавати перець в ранкову яєчню або омлет.

Зелений чай та лимон

Дослідження довели, що зелений чай містить високі концентрації жироспалювального антиоксиданту ECGC. У напої багато катехінів, ще одного виду антиоксиданту, який допомагає печінці розщеплювати жир та перетворювати його на енергію. Таким чином цей напій сприятиме вивільненню жиру із жирових клітин.

Лимон містить пектин та поліфеноли, допомагає почуватися ситими, тому додайте його до чаю.

Курка чи індичка з овочами

М'ясо курки та індички -- джерело здорових жирів та білків. Це найкорисніше м'ясо для людей у віці старше 40 років. Найкраще запікати куряче чи індиче м'ясо з овочами, попередньо видаливши шкіру.

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