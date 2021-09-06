Як приготувати корисний чай і не зіпсувати цінність напою

Як приготувати корисний чай і не зіпсувати цінність напою

Чай показаний для схуднення — хороший для розвантажувальних днів. Чай покращує роботу мозку, але не рекомендований гіпертонікам. Розповідаємо про правила приготування напою і чаювання для здоров'я.

Чай тонізує, знижує ризик розвитку раку печінки і порожнини рота, цукрового діабету II типу, інфаркту міокарда, жовчнокам'яної хвороби і старечої деменції. Однак у деяких випадках медики радять утриматися від вживання кави або чаю.

Вміст кофеїну в рівних порціях свіжоприготованого зернової кави або свежезаваренного листового чаю не дуже відрізняється. 150 мл кави може містити від 40 до 180 мг кофеїну, а така ж кількість чаю — від 30 до 120. У середньому надмірною кількістю вважається понад 4-5 горнятка кави або чаю на добу.

Кому не можна пити чай

Чай не рекомендується гіпертонікам. Цей напій, як і кава, підвищує артеріальний тиск.

Не можна також запивати чаєм ліки.

Все добре, що в міру. Навіть найкорисніший чай може зашкодити вам, якщо його вживати в необмеженій кількості.

Лікарі рекомендують обмежитися двома чашками міцного чаю на добу. Якщо ви віддаєте перевагу слабкому чаю, то можете собі дозволити чотири чашки.

Напої із кофеїном збільшують навантаження на серцево-судинну систему і мають сечогінний ефект, за рахунок чого підсилюють зневоднення.

І звичайно, не слід чаювати або пити каву перед сном. Кофеїн може не тільки заважати заснути, але і змінювати якість сну, роблячи його неглибоким.

Як приготувати корисний чай: правила натурального смачного чаю, який сподобається всім

Натуральний чай — один з найкорисніших напоїв. У ньому немає кофеїну і ароматизаторів, зате багато вітамінів, мікроелементів і антиоксидантів, які сприяють очищенню організму від токсинів. А ще такі чаї мають прекрасних аромат і додають енергії.

Виберіть правильний час для чаю

Як уже згадувалося вище, чай бодьорить. Такий ефект виявляється завдяки вмісту в чаї кофеїну. У зв'язку з цим чай не рекомендується вживати ввечері, оскільки в такому випадку можуть виникнути проблеми з засипанням. Якщо випити чай в першій половині дня, то кофеїн встигне повністю метаболизироваться, що допоможе вам швидше заснути.

Не додавайте лимон і мед в чай

У чаї міститься велика кількість антиоксидантів, що благотворно впливають на організм людини. При покупці чаю звертайте увагу на його термін придатності. Чим більш свіжий чай, тим більше в ньому міститься антиоксидантів. А ось звичка додавати в чай лимон знижує цінність напою, оскільки лимон зменшує кількість антиоксидантів у чаї.

А що стосується меду, дієтологиня, член Асоціації дієтологів України, засновниця Dr. Skytalinska Longevity Academy Оксана Скиталінська каже, що з медом чай пити можна, але мед не потрібно додавати в гарячий напій, так як втрачаються його корисні властивості.

Не заварюйте чай занадто довго

Чайні поліфеноли й ефірні масла можуть в ньому окислюватися, через що псується смак і знижується поживна цінність напою. Якщо для заварювання використовується м'яка вода, то настоювати чай рекомендується не більше 5 хвилин. Для жорсткої води час заварювання збільшується до 7 хвилин. Якщо для заварки використовується чай низького сорту, то час заварювання необхідно збільшити вдвічі: 10 і 15 хвилин для м'якої і жорсткої води відповідно.

Чай з м'ятою заспокоїть нервову систему

Іноді чорний або зелений чай корисно замінити трав'яним. Наприклад, м'ятним. М'ята — відмінний засіб від дратівливості і хвилювання. Запашні листя нормалізують тиск. Завдяки ментолу, який є в складі листя, чай з м'ятою підбадьорить, додасть сил і енергії, простимулює діяльність мозку.

Рецепт м'ятного чаю

1 ч.л. чаю

гілочки м'яти

лимон за смаком (на блюдце)

мед за смаком (окремо)

Візьміть порцеляновий або скляний посуд, насипте чай і додайте пару гілочок свіжої або висушеної м'яти. Залийте кип'яченою водою. Не використовуйте кип'яток. Дайте напою настоятися хвилин 10. Можна пити, закушуючи лимоном і медом.

Не заварювайте чай двічі

Багато хто з нас любить доливати окріп у вчорашню заварку, але в такому чаї вже практично не залишається ніяких корисних речовин. Ба більше, деякі сорти чаю через час після заварювавння починають виділяти токсичні речовини, тому використовувати чай вдруге не радимо.

Температура води для заварювання чаю — це важливо

Яка оптимальна температура води для заварювання чаю? Тут все залежить від самого чаю. Наприклад, чорні сорти найкраще заварювати водою температурою 90 градусів. Для зеленого чаю варто використовувати воду температурою 80-85 градусів. Для червоного і білого чаю рекомендована температура води становить 60-70 градусів.

Піна при заварюванні чаю — хороший знак

Якщо при заварюванні чаю з'являється піна, то це вірна ознака того, що ви правильно заварили чай. Піну слід розмішати ложечкою, щоб вона увійшла у відвар. Якщо піна має неприємний запах, то можете її прибрати.

Чай з чебрецем проти бактерій

Чай з чебрецю має антибактеріальні властивості. Він дезінфікує і очищає слизові оболонки організму. А здоров'я шлунково-кишкового тракту, як ми знаємо, безпосередньо пов'язане із зовнішнім виглядом шкіри. Взимку такий чай ефективно справляється із запальними процесами верхніх дихальних шляхів.

1 ч.л. чебрецю

1 ч.л. чаю

2 склянки води

Траву залийте літром окропу і залиште настоюватися близько чверті години. Потім заварити чай і долити в нього настій трави. Можна пити з лимоном.

Дотримуйтеся цих правил для приготування чаю, аби покращити своє здоров'я.

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